К 2021 году будет создана новая модель аттестации учителей

Через два года российские педагоги будут проходить аттестацию по-новому. Об этом рассказала министр просвещения Татьяна Синюгина во время встречи с участниками Всероссийского конкурса «Учитель года» в Москве, пишет «Учительская газета».

Татьяна Синюгина пообещала, что к 1 января 2021 года будет создана новая модель аттестации учителей. Она не потребует от педагогов дополнительных подтверждающих документов, а сам процесс будет организован иначе, менее энергозатратно для учителей.

Выяснилось, что подавляющее большинство участников профессионального конкурса недовольны нынешней моделью аттестации, которая вынуждает учителей собирать документы, грамоты, но не добавляет возможности получить реальную оценку своей работе.

Напомним, сейчас Министерство просвещения России разрабатывает национальную систему учительского роста, которая предполагает создание единых подходов к аттестации педагогов и новых должностей. Данный проект вошел в список майских указов Президента РФ.