К ЧМ-2018 в Казани запустят транспортный гид болельщика

К чемпионату мира по футболу в Казани и других городах-организаторах запустят транспортный гид, с помощью которого болельщики смогут построить свой маршрут, заявил гендиректор «Транспортной дирекции-2018» Кирилл Поляков, пишет ИА «Татар-информ», ссылаясь на «Российскую газету».

В городах-организаторах для болельщиков организуют бесплатные маршруты автобусов. Чтобы оформить проезд и получить специальную электронную карту, при себе нужно иметь билет на матч и паспорт болельщика. Транспорт внутри городов свяжет между собой аэропорты, вокзалы, стадионы и фан-зоны. Перед чемпионатом будет запущен транспортный гид болельщика, «футбольный навигатор», который поможет болельщикам построить нужный маршрут.

Для тех, кто планирует добираться до стадионов на своем автомобиле, будут организованы перехватывающие парковки на пять тыс. мест. Доехать от паркинга до арен можно будет на бесплатных шаттлах.

Кроме того, для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира по футболу задействуют дополнительно 728 поездов. Они будут курсировать с 12 июня по 16 июля, отметил Поляков.

Болельщики получат возможность бесплатно перемещаться между 11 городами-организаторами. Сейчас желающие уже забронировали свыше 260 тыс. мест из 440 тыс. Тем, кто еще не оставил заявку, при наличии билета на матч и паспорта болельщика необходимо забронировать место на сайте tickets.transport2018.com, подчеркнул он.

На всех поездах, которые будут использоваться для переводки болельщиков, будет размещен специальный логотип FREE RIDE. На нем будут изображены два силуэта болельщиков. По этой эмблеме можно будет определить автобусы во всех 11 городах. В комфортабельных поездах будут продавать пиво и вино.