Какая культурная программа ждет гостей чемпионата мира по футболу FIFA–2018

Во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Казани пройдет 90 культурных мероприятий. В план вошли: около 30 концертных программ, в том числе 7 музыкальных фестивалей, 33 спектакля ведущих театров Казани, 10 новых выставочных проектов, 12 постоянно действующих стационарных выставок, 15 кинопоказов в формате open air на 2 площадках и многое другое. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.

На основной сцене Фестиваля болельщиков (Центр семьи «Чаша») пройдут музыкальные фестивали и концертные программы народных творческих коллективов нашей республики.

Хедлайнерами музыкальных фестивалей станут Игорь Бутман, Иван Фармаковский, Вадим Эйленкриг, Олег Аккуратов, Алексей Козлов, группа «Арсенал», Гуру Грув и другие.

На фестивалях «Все флаги в гости идут к нам» и «цветущий татарстан» выступят Хибла Герзмава, Даниил Крамер, Нина Брегвадзе, Мариам Мерабова, Алейсей Силягин и другие.

В Казанском Кремле, в Государственном музее изобразительных искусств РТ, в Национальном музее 25 июля состоится «Футбольная ночь». Формат — показ экспонатов, организация интерактивных площадок для посетителей.

7-12 июня в акватории реки Волга состоится Культурно-спортивное мероприятие «Под знаком Юнеско: Музейная регата-2018».