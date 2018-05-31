Какие результаты?

Ильгизар ГАЙСИН,

председатель региональной предметной комиссии по географии, доктор педагогических наук, профессор КФУ.

Айрат МУХАМЕТОВ,

директор республиканского Центра мониторинга качества образования.

ЕГЭ по географии даёт объективные данные о реальном уровне подготовки выпускников образовательных учреждений. Анализ результатов ЕГЭ позволяет получить информацию о сильных и слабых сторонах подготовки обучающихся по предмету, определить особенности усвоения учебного материала разными группами выпускников, отличающимися уровнем образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для реализации обратной связи в процессе обучения географии [1, 2, 4].

По сравнению с 2016 г., КИМ в 2017 г. не претерпели изменения, сохраняли преемственность. Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в себя 34 задания, различающихся формой и уровнем сложности. С 2016 года в состав КИМ экзаменационной работы были включены приложения – географические карты, которые могут использоваться для выполнения заданий первой и второй частей [2, 5].

Обучающиеся выполняли 34 задания, из них 18 заданий базового, 10 заданий повышенного и 6 заданий высокого уровня сложности [5].

Как и в предыдущие годы, проверялось усвоение обучающимися знаний и умений основных разделов курса: «Источники географической информации», «Природа Земли и человек», «Население мира», «Мировое хозяйство», «Природопользование и геоэкология», «Регионы и страны мира», «География России» [2, 5].

В 2017 г. количество участников ЕГЭ по географии в РТ, по сравнению с 2016 годом, сократилось на 13 человек и составило всего 140 человек.

В РТ в 2017 г. в ЕГЭ по географии приняли участие обучающиеся 29 районов Казани и Набережных Челнов. Количество сдавших ЕГЭ по географии увеличилось, по сравнению с 2016 г., в г. Казани на 6 человек, в Чистопольском районе –

на 4, в Аксубаевском, Арском, Балтасинском, Лениногорском районах – на 3 человека в каждом. Резко сократилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ по географии в Нижнекамском районе ( на 9 чел.), в Альметьевском (на 6 чел.), в Заинском (на 4 чел.), в Азнакаевском ( на 3 чел.).

В 2017 г. в ЕГЭ по географии не участвовали обучающиеся 14 районов РТ: Алексеевского, Актанышского, Апастовского, Дрожжановского, Менделеевского, Муслюмовского, Новошешминского, Пестречинского, Спасского, Тетюшского, Тукаевского, Тюлячинского, Черемшанского, Ютазинского.

Анализ результатов выполнения элементов содержания заданий

Анализ результатов части 1 показывает, что их средний процент колеблется от 35,9% до 97,2%, составляя в среднем – 67,1% (в 2016г. – 79,1%), в группе 60 – 80 баллов средний процент составляет 68,6%, в группе 80 – 100 баллов – 96,3%. Следует отметить, что в 2017 году средний балл выполнения заданий части 1 уменьшился на 12%, по сравнению с 2016 годом.

В 2017 г. наивысшие результаты получены по следующим заданиям: 97,2% по блоку «Часовые зоны» (В20); 96% по блоку «Мировое хозяйство. Хозяйство России. Регионы России» (В16); 94,8% по блоку «Административно-территориальное устройство России. Столицы и крупные города» (В18); 92,9% по блоку «Особенности природно-ресурсного потенциала населения, хозяйства, культуры крупных стран мира» (В11); 90,8% по блоку «Литосфера. Рельеф земной поверхности. Мировой океан и его части. Воды суши. Особенности природы материков и океанов» (В7); 88,1% по блоку «Природные ресурсы» (В22); 86,9% по блоку «Географические модели. Географическая карта, план местности» (В1); 86,6% по блоку «Природные ресурсы. Рациональное и нерациональное природопользование» (В3); 86,5% по блоку «Географические особенности размещения населения. Неравномерность размещения населения земного шара. Размещение населения России. Основная полоса расселения» (В9) и др.

Следует отметить, что на вопросы по теме «Население» обучающиеся традиционно показывают высокий процент правильных ответов. Участники ЕГЭ по географии хорошо знают особенности размещения населения по территории, городское и сельское население, крупнейшие города РФ.

В отличие от 2016 г., в этом году обучающиеся показали высокие результаты по темам: «Мировое хозяйство. Хозяйство России. Регионы России», «Административно-территориальное устройство России. Столицы и крупные города», «Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира».

Результаты экзаменов также показывают достижения большинством экзаменуемых требований стандарта о знании основных особенностей географии сельского хозяйства и транспортной системы России, о роли и месте её в международном географическом разделении труда. Успешное усвоение названных тем выпускниками свидетельствует о том, что учителя географии в образовательном процессе этим вопросам стали уделять больше внимания.

Наименьшие результаты получены по следующим заданиям: 35,87% по блоку «Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природа России» (В4)

(в 2016 г. – 47,92%); 40,9% по блоку «Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России» (В25)

(в 2016 г – 74,31%); 59,8% по блоку «Особенности природы материков и океанов. Особенности распространения крупных форм рельефа материков и России. Типы климата, факторы их формирования, климатические пояса России» (В5).

Анализ результатов первой части ЕГЭ по географии показывает, что наибольшие затруднения у обучающихся вызывают вопросы по начальному курсу физической географии (VI класс). Выявленные недостатки подготовки выпускников также могут быть обусловлены различными причинами, а именно: в значительной степени с недостатком времени на изу­чение географии в базисном учебном плане и перегруженностью различной информацией действующих программ и некоторых учебников, а также с отсутствием уроков географии в X – XI классах в большинстве профильных классов образовательных учреждений[4].

Во второй части ЕГЭ имеются задания, требующие развернутого ответа. Из них 7 – это задания повышенного и высокого уровней сложности и предназначены для выявления способности выпускников творчески применять географические знания и умения определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития социально-экономических объектов, процессов и явлений. При их выполнении требовалось продемонстрировать способность использовать знания из различных областей географии для решения субъективно новых для обучающихся географических задач [3, 5].

Задания данного типа дают возможность обучающимся не только оценить учебные достижения, глубину географических знаний, но и выявить логику рассуждений, умение применять полученные знания в нестандартных ситуациях, устанавливать причинно-следственные и пространственные связи между объектами и явлениями географической оболочки, а также делать краткие прогнозы возможных изменений компонентов природы в результате человеческой деятельности, давать обоснованную оценку природных условий и ресурсов с определенной целью, определять свойства географических объектов и явлений в зависимости от их положения в географическом пространстве на основе знаний о пространственных связях, обобщать, анализировать, делать выводы и т.д. [1, 2, 4, 5]. Выполняя задания второй части, обучающиеся имеют возможность полно и лаконично изложить свой ответ, продемонстрировать весь спектр знаний по географии.

Задание С1 – на построение профиля рельефа местности: проверяется умение построить профиль рельефа местности с использованием навыка применять масштаб и читать изображение рельефа на топографической карте, определять по карте расстояния, особенности рельефа (по горизонтали и условным знакам) и отображать полученную информацию в виде графика.

Ошибки при выполнении этого задания связаны с неумением определять направление уклона местности с помощью бергштрихов, неправильным определением высоты горизонталей, а также с переходом изображения от одного масштаба в другой. Также следует отметить, что, по сравнению с прошлым годом, количество обучающихся, набравших максимальный балл, в 2017 г. составило 71,5%. Средний процент выполнения задания составляет – 84,9%

(в 2016г. – 91%).

Задание С2 предусматривает проверку достаточно большого количества элементов содержания и требований к уровню подготовки. Очевидно, этим объясняется низкий процент правильных ответов при выполнении этого задания. Следует также отметить, что, по сравнению с 2016 годом, процент обучающихся, получивших 2 балла, уменьшился и составил 21,5% (в 2015 г. –53,5%).

Типичные ошибки при выполнении подобных заданий связаны, в основном, с неверным пониманием взаимозависимостей между показателями рождаемости и смертности населения, возрастной структурой и продолжительностью жизни населения. Многие выпускники пытаются объяснить сравнительно высокую смертность в развитых странах только экологическими причинами.

Задание С3 призвано проверить достаточно большое количество имеющих практическую направленность элементов содержания (аналогичные заданию С2) и требований к уровню подготовки.

Типичной ошибкой большинства экзаменуемых, приступивших к выполнению подобных заданий, является слабое представление о различии между абсолютными и относительными величинами и слабые знания по математике.

Задание С4 проверяет знания по географии основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Проверяется умение определять и сравнивать по разным источникам (по статистическим таблицам) социально-экономические объекты, процессы и явления, географические тенденции их развития. Следует отметить, что процент правильных ответов на данное задание традиционно является одним из высоких среди заданий; уровень ответов обучающихся, получивших 2 балла, по сравнению с 2016 г., увеличился на 8,8%.

Как показывает анализ выполнения данного задания, у некоторых обучающихся недостаточно сформированы знания о размещении основных отраслей промышленности России. В первую очередь, это касается таких отраслей промышленности, как цветная металлургия, топливная промышленность (особенно районы добычи), электроэнергетика и др.

У отдельных обучающихся вызывают затруднения задания, где требовалось применение знаний о факторах размещения отдельных отраслей промышленности для объяснения размещения конкретных предприятий. Необходимо было связать их со знаниями об особенностях природных ресурсов и хозяйства конкретных территории.

Задание С5 проверяет знание и понимание географических следствий движения Земли и умение применять данные знания для решения задач. Менее трети выпускников демонстрируют эти умения верно и набирают максимальное количество баллов, тогда как 23,6% обучающихся дают ответы с ошибками. Из года в год результативность выполнения данного задания является традиционно одной из наиболее низких среди заданий в части 2.

Средний процент выполнения задания составляет 58,9% (в 2016 г. – 65,9%).

При выполнении данного задания основными причинами затруднений являются неспособность определять сам тип задачи и отсутствие своего подхода к ее решению, непонимание, что высота Солнца над горизонтом зависит не только от географической широты и долготы, но и от времени суток; незнание географических следствий годового движения Земли при наклонном положении ее оси, неумение осуществить перенос имеющихся знаний в новую ситуацию (если точки по условию задания находятся в Южном, а не в Северном полушарии), некоторые путают местонахождение Гринвичского меридиана.

Задание С6 является составным, оценивается в 2 балла. Проверяется умение анализировать и находить информацию, представленную в различных источниках. Оценивается показатель естественного прироста в промилле.

В 2017 г. 36% выпускников получили 2 балла (в 2016 г. – 74,3%). Средний процент выполнения задания составил –

94% (в 2016 г. – 70,3%).

При выполнении данного задания типичными ошибками (более 50%) обу­чающихся являются результаты округления (требуется округлить до десятых долей промилле, а округляют до целого значения), а также подсчетов (арифметические ошибки).

Задание С7 является составным, оценивается в 2 балла. В задании требуется определить величину миграционного прироста населения. В 2017 г. 42% обучающихся получили 2 балла, это самый высокий результат.

Выводы и рекомендации: проводя анализ прошедшего в 2017 г. ЕГЭ по географии, можно констатировать тот факт, что в целом уровень подготовки обучающихся в РТ выше среднего, средний балл в текущем году составил 64,66% (в 2016 г. –

69,86%), т. е. уменьшился на 5,2%.

Всё это свидетельствует о том, что при подготовке обучающихся общеобразовательных учреждений к предстоящему экзамену в формате ЕГЭ учителя географии стремятся уделять значительное внимание обязательному перечню содержательных элементов государственного образовательного стандарта по географии, осуществлять системный и непрерывный подход в изучении географии и др.

Однако, на наш взгляд, имеется ряд нерешенных проблем в преподавании географии, а также в усвоении нового материала обучающимися в общеобразовательных учреждениях.

Учителям географии образовательных учреждений необходимо совершенствовать применение в учебном процессе инновационных образовательных технологий; соблюдая принцип преемственности, использовать на уроках межпредметные связи с дисциплинами естественно-научного и социально-гуманитарного циклов; нацеливать процесс обучения не только на передачу системы некоторых теоретических знаний, но и на формирование умений применять эти знания на практике в различных ситуациях; уделять определенное внимание организации самостоятельной работы обучающихся по географии не только во время учебных занятий, но и во внеурочное время, особенно для проведения практических работ с тематическими картами атласа по сравнению и объяснению различий природных условий регионов; использовать тематические карты при закреплении знаний о закономерностях изменения природных условий на территории России, при сравнении особенностей населения и хозяйственной специализации отдельных регионов; обратить особое внимание на проведение в урочное и во внеурочное время индивидуальных и групповых заданий, особенно исследовательских работ. Поэтому необходимо дополнительно мотивировать обучающихся к использованию при подготовке к учебным занятиям и ЕГЭ информационно-дидактических материалов (географических атласов и карт, справочников, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.).

Подготовка к единому государственному экзамену по географии должна быть поэтапной, вестись на протяжении всего процесса обучения в общеобразовательном учреждении при соблюдении принципов преемственности и непрерывности географического образования (с V по XI кл.). Необходимо также подчеркнуть, что сложности, которые возникают у обучающегося при выполнении экзаменационных заданий, иногда имеют корни не только в пробелах школьного образования, но и в недостатке общей образованности и культуры, семейного воспитания, поэтому необходимо вести совместную работу с родителями по установлению тесных связей школы и семьи.

Учителям географии при планировании образовательного процесса необходимо предусмотреть перед началом изучения каждого раздела курса время на диагностику аспектов подготовки, являющихся опорными при изучении той или иной темы. При этом следует использовать задания из различных сборников, предназначенных для проведения тематического контроля, систематически на уроках и во внеурочное время вести работу по повторению и актуализации ранее изученного материала, восстановление необходимых при изучении темы умений и навыков, давать обучающимся опережающие индивидуальные задания по отдельным темам и разделам курсов географии.

Повышению эффективности преподавания географии будет способствовать усиление акцентов на сформированности и понимании у всех обучающихся ключевых географических терминов, понятий и определений. Для этого необходимо регулярно проводить текущий и тематический контроль знаний, географические диктанты, инициировать участие в олимпиадах различных уровней, турнирах юных географов, ученических конференциях и др.

В современных условиях предмет Гео­графия очень важен и экзамен по нему оценивает не только элементарную грамотность обучающегося и его умение мыслить, но и готовность адекватно излагать свои мысли, определять и обосновывать свою позицию, отстаивать свое мнение, отвечать на вызовы современного общества, особенно в условиях экономического кризиса.