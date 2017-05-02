Клещи уже укусили более 12 тысяч человек

Роспотребнадзор предупреждает об опасности укуса клещей. За последние три дня за медицинской помощью уже обратились 12661 человек.

В каждом субъекте РФ в федеральных бюджетных учреждениях здравоохранения Роспотребнадзора и их филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза). В городских парках и лесных массивах начались акарицидные обработки. Сейчас обработано более 78 тыс. га.

с 1 по 15 мая работает горячая линия по профилактике клещевого вирусного энцефалита.

Роспотребнадзор напоминает о мерах защиты от клещей:

— Надевайте одежду, плотно прилегающую к телу.

— Не располагайтесь на отдых в затененных местах с высокой травой. Нельзя садиться или ложиться на траву, клещи цепляются к одежде с травы и всегда ползут вверх.

— При выборе места стоянки, ночевки на природе нужно выбирать сухие места с песчаной почвой или участки, лишенные травы.

— Используйте вещества, отпугивающие клещей (репелленты), которые можно приобрести в любой аптеке или супермаркете.

— Каждые 10-15 минут проводите осмотр на наличие клещей. Осмотрите одежду, обратив внимание на швы, воротник, где клещи могут прятаться.

— Регулярно осматривайте домашних животных после прогулок на природе, на придомовой территории.

— В случае присасывания клеща, обратитесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт.

— Обязательно сдайте клеща на исследование в лабораторию.