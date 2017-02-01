Комиссия проверяет питание в школьных столовых

Перед Новым Годом Заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов дал указание усилить контроль над качеством еды в школьных столовых и особое внимание уделить меню.Ежедневно в рационе школьников должны быть овощи-фрукты, мясные и молочные блюда.

С сегодняшнего дня начались выезды в образовательные организации РТ ответственных лиц Министерства образования и науки РТ с целью мониторинга качества питания. Они продлятся до 3 февраля.

Члены комиссии наведываются в школьные столовые всегда без предупреждения. «Благодаря неожиданным визитам можно будет судить чем питаются дети, и в каких условиях обедают школьники», — говорят проверяющие.

По статистике, в школьных столовых питается 99 процентов детей. В городских школах стоимость питания для начальных классов составляет 56 рублей в день, остальные платят 69 рублей. В сельских — 25 рублей: цена ниже за счет выращенных на пришкольных участках овощей и фруктов.

Источник фотографии: http://www.krsk.aif.ru/