Конкурс в Лицей им.Лобачевского КФУ превысил 13 человек на место

В этом году конкурс в Лицей имени Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета составил 13,5 человека на место. Всего в 6-8 классы принято 80 человек. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Елена Скобельцына.

«Мы принимаем детей в 6, 7, 8 классы. Желающие поступить в лицей сдают вступительные испытания. Конкурсный отбор проходит по предметам математика, русский язык, а для поступающих в 8-й класс — по физике. С другой стороны, прием отличается тем, что в этом году мы выпускаем всего 80 лицеистов из 11-классов. Соответственно количество людей, которых мы можем пригласить к нам в лицей на обучение, тоже всего 80 человек, — отметила Елена Скобельцына. — При этом конкурс составил 13,5 человека на место. Это предполагает более тщательный отбор».

Из новичков сформируют один шестой, четыре седьмых и один восьмой классы.

По словам директора лицея, в этом году в общеобразовательную школу-интернат поступили учащиеся, которые интересуются математикой, физикой, информатикой. «В основном к нам идут те ребята, которые занимались у нас по олимпиадному движению в воскресной школе. На этих предметных курсах ежегодно занимаются более 250 человек. Отзывы наших курсантов очень хорошие. Они признают, что такая система воскресного образования помогает и в учебе, и в саморазвитии Мы надеемся, что эти ребята так же, как их предшественники — выпускники 2018 года, будут победителями и призерами олимпиад в областях, которые являются профильными для нашего лицея — физика, математика, информатика, химия, биология, экология. Конечно же, мы очень верим, что к нам пришли мотивированные дети, которые сумеют занять достойное место в огромной нише «Одаренные дети Республики Татарстан», — подчеркнула собеседница.

Елена Скобельцына отметила, что в этом году вне конкурсного отбора смогли поступить учащиеся, которые принесли свои дипломы победителей или призеров регионального этапа олимпиад по математике, физике, информатике и др. «Эти ребята на основании положения проходят вне конкурса и составят основной костяк олимпиадного клуба лицея, будут профессионально заниматься олимпиадным движением. Они уже знакомы с учителями лицея, которые для них являлись тренерами в течение года, предшествовавшего обучению в лицее. Это наши долгожданные ученики. Хочу сказать, их не плохо подготовили в своих школах. Из каких школ к нам идут дети, не могу сказать», — заявила она. Учащиеся, поступавшие по конкурсу, должны были набрать необходимые баллы на конкурсных испытаниях по математике, русскому языку и физике.

С нового учебного года в лицее планируют запустить проект «Медиакванториум», который будет работать по направлениям фото, видео, блогерство и пресса.

Елена Скобельцына также рассказала о новом проекте «Медиакванториум», старт которому планируется дать в Лицее им.Лобачевского 1 сентября 2018 года. «Ребята стремятся поступить к нам в лицей, потому что наряду с высокоуровневым традиционным образованием они получают возможность реализовать свои таланты и необходимые гибкие навыки. Многие человеческие профессии в будущем перейдут в разряд роботизированных. По-прежнему за человеком остается главное — это способность коммуницировать.»— отметила она. В рамках проекта будут работать 4 взаимосвязанных направления: фото, видео, блогерство и пресса. «Эти направления будут курировать профессионалы своего дела. Они смогут увлечь ребят», — считает директор лицея.

Напомним, недавно оба лицея Казанского федерального университета – IT-лицей КФУ и Лицей им.Лобачевского КФУ – вошли в число лучших школ России по конкурентоспособности выпускников. Они разместились на 32-м и 56-м местах соответственно. Четвертый ежегодный рейтинг лучших школ России RAEX был представлен в Москве.

Источник: http://media.kpfu.ru/news