Дни открытых дверей в КФУ

С 20 января в институтах Казанского (Приволжского) федерального университета будут проводиться Дни открытых дверей. Старейший вуз столицы Татарстана ждёт будущих абитуриентов, чтобы ознакомить со своей деятельностью.

Напомним, что в прошлом году лидерами по количеству поданных заявлений абитуриентов были Институт управления, экономики и финансов КФУ, Институт вычислительной математики и информационных технологий, Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского, Институт фундаментальной медицины и биологии и Институт физики.

Институт фундаментальной медицины и биологии:

Отделение фундаментальной медицины – 21 января в 12-00 по адресу ул. К. Маркса, 74, 204А ауд.

Отделение биологии и биотехнологии – 18 февраля в 12-00 по адресу ул. Кремлевская, 18, 211 ауд

Отделение фундаментальной медицины – 18 марта в 12-00 по адресу ул. К. Маркса, 74, 204А ауд.

Отделение биологии и биотехнологии – 15 апреля в 12-00 по адресу ул. Кремлевская, 18, 211 ауд.

Отделение фундаментальной медицины – 20 мая в 12-00 по адресу ул. К. Маркса, 74, 204А ауд.

Институт экологии и природопользования:

Отделение природопользования, кафедра почвоведения – 11 февраля в 11.00 по адресу ул. Кремлевская 18

Отделение природопользования, кафедра почвоведения – 23 апреля в 11.00 по адресу ул. Кремлевская 18

Институт геологии и нефтегазовых технологий – 25 февраля в 10.00 по адресу ул. Кремлевская 4/5, ауд. 524

Институт международных отношений истории и востоковедения:

Высшая школа международных отношений и востоковедения; Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия; Высшая школа иностранных языков и перевода – 20 января в 10.00 по адресу ул. Межлаука, 3, актовый зал

Высшая школа международных отношений и востоковедения – 20 января в 12.00 по адресу ул. Пушкина 1/55, 201 ауд.

Высшая школа международных отношений и востоковедения; Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия; Высшая школа иностранных языков и перевода – 24 февраля в 10.00 по адресу ул. Межлаука, 3, актовый зал

Высшая школа иностранных языков и перевода – 2 марта в 10.00 по адресу ул. Межлаука, 3, актовый зал

Высшая школа международных отношений и востоковедения – 10 марта в 10.00 по адресу ул. Пушкина 1/55, 201 ауд.

Высшая школа международных отношений и востоковедения; Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия; Высшая школа иностранных языков и перевода – 24 марта в 10.00 по адресу ул. Межлаука, 3, актовый зал

Высшая школа международных отношений и востоковедения; Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия; Высшая школа иностранных языков и перевода – 28 апреля в 10.00 по адресу ул. Межлаука, 3, актовый зал

Высшая школа международных отношений и востоковедения – 28 апреля в 12.00 по адресу ул. Пушкина 1/55, 201 ауд.

Высшая школа международных отношений и востоковедения; Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия; Высшая школа иностранных языков и перевода – 26 мая в 10.00 по адресу ул. Межлаука, 3, актовый зал

Высшая школа международных отношений и востоковедения – 26 мая в 12.00 по адресу ул. Пушкина 1/55, 201 ауд.

Институт математики и механики им. Н.И.Лобачевского:

Отделения математики и механики – в январе, после проведения межрегиональной предметной олимпиады КФУ по математике. По адресу ул. Кремлевская, 35, 610 аудитория

Отделение пед. образования – 29 января в 11:00 по адресу ул. Кремлевская, 35, 610 аудитория

Отделения математики и механики – в феврале, после проведения очного тура ОММО. По адресу ул. Кремлевская, 35, 610 аудитория

Отделение математики и отделение пед. образования – 12 (или 19) марта, после проведения всероссийской контрольной по математике «Что и требовалось доказать». По адресу ул. Кремлевская, 35, 610 аудитория

Отделения математики и механики – в период январь-февраль, после проведения очного тура «САММ АТ». По адресу ул. Кремлевская, 35, 610 аудитория

Все отделения – в апреле, после проведения олимпиады «Турнир юных математиков». По адресу ул. Кремлевская, 35

Все отделения – 11 мая в 17:00 по адресу ул. Кремлевская, 35

Все отделения – 6 июля в 13:00 по адресу ул. Кремлевская, 35

Все отделения – 20 июля в 13:00 по адресу ул. Кремлевская, 35

Институт Физики – 25 марта в 11.00 по адресу ул. Кремлевская 16а

Химический институт им. А. М. Бутлерова 31 марта в 13.00 и 19 мая в 13.00 по адресу ул. Кремлевская, д. 27, новый корпус, ауд. 206

Юридический факультет – 25 марта в 10.00 по адресу ул.Кремлевская, д.18, 1 физическая аудитория

Институт вычислительной математики и информационных технологий – 18 февраля в 11.00 и 15 апреля в 11.00 по адресу ул. Кремлевская, д.35, ауд. 108

Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого:

Высшая школа русской и зарубежной филологии; Высшая школа татаристики и тюркологии им. Габдуллы Тукая; Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации – 22 января в 10.00 и 25 марта в 10.00 по адресу ул. Татарстан, д.2, уч. зд. №33, актовый зал;

25 февраля в 10.00 и 22 апреля в 10.00 Онлайн. Ссылка на трансляцию http://kpfu.ru/philologyculture/2018

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций:

Отделение философии и религиоведения; Отделение социально-политических наук; Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций – 21 января в 10.00 по адресу ул. Кремлевская, д 35 Ауд. 108, II учебный корпус КФУ

Институт психологии и образования – 21 января в 10.00 и 31 марта в 12.00 (МАГИСТРАТУРА) по адресу ул.Межлаука, 1, актовый зал

Высшая школа ИТИС – 25 февраля в 12:30, 22 апреля в 11.00, 29 июня в 15.20, 20 июля в 15.20 по адресу Кремлевская, 35, ауд. 1310, 2 корпус КФУ

— 23 марта в 15:20 и 25 мая в 15.20 – Вебинар Ссылка на вебинар размещается на сайте www.itis.kpfu.ru и в соц. Сети ВКонтакте открытая группа Высшая школа ИТИС

Институт управления, экономики и финансов

Центр магистратуры – 1 апреля в 10.00 по адресу ул. Бутлерова, 4 Актовый зал.

Центр заочного обучения. Для поступающих на базе профессионального образования – 14 апреля в 10.00по адресу ул. Бутлерова, 4 Актовый зал.

Высшая школа бизнеса – 17 мая в 18:00 и 14 июня в 18.00 по адресу ул. Подлужная, 3а

Инженерный институт – 24 февраля в 10.00 по адресу ул. Кремлевская, 35

По данным сайта http://kpfu.ru