Культурная программа ЧМ-2018: Татарский театр оперы и балета

В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени М. Джалиля пройдет международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань», сообщает ИА «Татар-информ».

11 июня фестиваль откроет балет «Спартак».

15 июня в театре пройдет опера «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского.

18 июня зрители увидят оперу «Турандот» Джакомо Пуччини.

21 июня в театре покажут оперу «Трубадур» Джузеппе Верди.

24 и 25 июня в рамках фестиваля зрители увидят балет «Баядерка» Людвига Минкуса.

28 июня в театре представят балет «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского.

1 и 2 июля состоится балет «Золотая Орда» Резеды Ахияровой.

5 июля зрители увидят оперу «Набукко» Джузеппе Верди.

Все спектакли начинаются в 18.00.