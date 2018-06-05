Культурная программа ЧМ-2018: Татарский театр оперы и балета

В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени М. Джалиля пройдет международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань», сообщает ИА «Татар-информ».
11 июня фестиваль откроет балет «Спартак».
15 июня в театре пройдет опера «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского.
18 июня зрители увидят оперу «Турандот» Джакомо Пуччини.
21 июня в театре покажут оперу «Трубадур» Джузеппе Верди.
24 и 25 июня в рамках фестиваля зрители увидят балет «Баядерка» Людвига Минкуса.
28 июня в театре представят балет «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского.
1 и 2 июля состоится балет «Золотая Орда» Резеды Ахияровой.
5 июля зрители увидят оперу «Набукко» Джузеппе Верди.
Все спектакли начинаются в 18.00.