Лучшее в системе образования республики в 2016 году

23 декабря на заседании Государственного совета Республики Татарстан выступил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр образования и науки Республики Татарстан Э.Н. Фаттахов. В своем докладе глава образовательного ведомства республики рассказал о ходе реализации программ развития образования в Республике Татарстан в 2016 году.

Свое выступление Энгель Фаттахов начал с напоминания о том, как Президент Р.Н.Минниханов в своем послании Государственному Совету основной задачей в сфере образования определил обеспечение общего уровня качества образования для всех без исключения учеников татарстанских школ.

По словам Энгеля Наваповича, данная задача решается в трех основных направлениях: совершенствование кадрового обеспечения, образовательных технологий и инфраструктурного развития. При этом основными инструментами реализации политики являются государственные программы.

Так с 2012 года по программе капитального ремонта отремонтировано семьсот семнадцать школ и шестьдесят три детских сада. За последние два года образовательные организации получили сто девяносто девять новых школьных автобусов, в том числе 76 за счет федеральных средств. При поддержке Президента нашей республики, начато обновление парка компьютеров учителей, в школы направлено около десяти тысяч ноутбуков.

Также заместитель Премьер-министра РТ сообщил о начале реализации масштабной программы создания новых мест в общеобразовательных организациях. В соответствии с ней 1 сентября открыла свои двери новая школа на восемьсот мест в г. Набережные Челны. В 2017 году Минобрнауки РТ продолжит реализацию программы с привлечением федеральных средств.

Говоря об инфраструктуре, министр образования отметил, что в целях обеспечения доступности дошкольного образования, за период с 2013 по 2016 годы в республике построено сто шестьдесят два (162) новых детских сада, создано около тридцати одной (31) тысячи дошкольных мест. Это позволило обеспечить место каждому ребенку в возрасте от трех до семи лет.