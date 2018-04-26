Лутфулла Шафигуллин рассказал, на какие цели направит денежное вознаграждение от премии Тукая

Руководитель компании «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин, получивший сегодня государственную премию им. Тукая, рассказал, на какие цели направит денежное вознаграждение от премии, сообщает ИА «Татар-информ».

В интервью журналистам он сообщил, что планирует половину денежной премии передать музею Тукая в Казани, половину — детям-сиротам. «Это символично, так как сам Тукай был сиротой», — сказал лауреат премии.

Ранее ИА «Татар- информ» сообщало о том, что в этом году престижной премии удостоены писатель Камиль Каримов за две книги, изданные в Татарском книжном издательстве; художник Михаил Кузнецов за серию работ «Белые холсты. Народы Поволжья» и творческая группа «Таттелекома» в составе Лутфуллы Шафигуллина и Рустама Закуанова за реализацию значимых проектов в сфере культуры.

Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая присуждается за наиболее выдающиеся, получившие общественное признание, внесшие значительный вклад в развитие отечественной и национальной культуры произведения литературы и искусства (изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно-циркового, кино, архитектуры и градостроительства), отличающиеся высоким уровнем профессионального мастерства, обладающие своеобразием авторского стиля, новизной и оригинальностью, а также за выдающиеся научные исследования в области искусствоведения и литературоведения. Лауреат премии имени Габдуллы Тукая получает диплом, удостоверение и почетный знак лауреата и денежное вознаграждение.