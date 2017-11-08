Максим Шевченко: Где это видано, чтобы методику преподавания с помощью прокуратуры меняли?

Вопрос методики преподавания языка нельзя решать с помощью прокуратуры. Об этом в эфире программы «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда» заявил журналист и руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко, передает ИА «Татар-информ».

«Я, честно говоря, поддерживаю позицию этого мужественного директора школы, который не поддается этому диктату, тем более с прокуратурой. Где это видано, чтобы методику преподавания с помощью прокуратуры менять надо было? Как это назвать, когда в начале учебного года начинаются какие-то репрессивные мероприятия диктаторского плана?» — прокомментировал Максим Шевченко нынешнюю ситуацию с татарским языком в РТ.

«Я не понимаю, зачем надо резать курицу, которая несет золотые яйца. Отношения с Татарстаном и татарским народом являются фундаментом внутреннего устройства нашей страны», — отметил он. По его словам, эти отношения являются «равновесием, которое было найдено со вторым по численности народом после русского».