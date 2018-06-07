Марат Садыков наградил легенду здравоохранения Татарстана

Победитель Александр Дубровский первый в России придумал проводить массовые медосмотры населения.

Легенду здравоохранения Александра Дубровского наградили сегодня во время подведения итогов Республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018», сообщает ИА «Татар-информ».

Благодаря Дубровскому впервые в России начались массовые медицинские осмотры населения. «Великая честь стоять на этой сцене на всемирно любимой церемонии. Я ваш коллега, вместе с вами!» – объявил победитель.

Специалист совместно с коллегами из онкологического диспансера стандартизировали карты профилактического осмотра по выявлению злокачественных новообразований на фельдшерско-акушерских пунктах. Благодаря инициативе Александра Владимировича впервые в Татарстане вышел приказ о профилактике онкологических заболеваний.

Церемония награждения победителей конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2018» проходит сегодня в КРК «Пирамида».

«Я уверен, что все вместе, единой командой мы с честью выполним поставленные нам задачи и достигнем целей. Уважаемые коллеги, разрешите поздравить вас! Пожелать вам здоровья, удачи, хорошего настроения, сил и чтобы пациенты говорили ”Спасибо вам, доктор»», – добавил Министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

В конкурсе было представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».