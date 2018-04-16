МЧС: Пик первой волны паводка в Татарстане пройден

Пик первой волны паводка в Татарстане пройден, об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по РТ Радик Гисмятов, пишет агентство.

Паводок этой весной затронул шесть районов Татарстана.

«Остаются подтоплены 14 приусадебных участков в двух населенных пунктах и четыре низководных моста, также один участок грунтовой автомобильной дороги. Ситуация складывается в принципе положительно. Можно говорить, что основной пик первой волны паводка пройден, поэтому тенденция такая, что в дальнейшем будем наблюдать повсеместный спад паводка», – заявил эксперт.

В населенном пункте Качелино Арского муниципального района подтоплены 30 метров грунтовой дороги.

«Остаются подтоплены 14 приусадебных участков в двух населенных пунктах и четыре низководных моста, также один участок грунтовой автомобильной дороги. Ситуация складывается в принципе положительно. Можно говорить, что основной пик первой волны паводка пройден, поэтому тенденция такая, что в дальнейшем будем наблюдать повсеместный спад паводка», – заявил эксперт.

В населенном пункте Качелино Арского муниципального района подтоплены 30 метров грунтовой дороги.