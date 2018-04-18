Мэр Казани заслушал отчет директора одной из отстающих школ города

В Казани стартовали отчеты директоров школ перед педагогическими коллективами и родителями. Одно из первых таких публичных выступлений в средней общеобразовательной татарско-русской школе №31 Ново-Савиновского района заслушал сегодня мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии города.

Глава города намеренно посетил учебное заведение, чтобы на месте увидеть, как можно помочь школе перейти на новый уровень.

Напомним, что с инициативой проведения подобных отчетов директоров школ выступил на прошлогодней августовской конференции работников образования Мэр Казани. Он обратил внимание на то, что на конференции учителей демонстрируются рейтинги школ, которые оцениваются по нескольким параметрам. В частности, учитывается качество образования, национальное образование, воспитательная работа, воспитание здорового образа жизни, качество развития кадров и другие. В рейтинге за 2016-2017 учебный год школа №31 занимает 54-е место из 57 среди общеобразовательных школ.