Со 2 по 4 марта 2017 года в Казани состоится Международный форум «Образование России» — EDU Russia с участием руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, известных российских и зарубежных деятелей системы образования, а также всех тех, кто заинтересован в современных образовательных технологиях.

Темы деловой программы затронут как традиционные вопросы качества дошкольного, школьного и высшего образования, так и новые современные направления – электронное образование, цифровой образовательный контент.

Отдельной темой форума станет вопрос создания инфраструктуры школы таким образом, чтобы ученикам здесь было комфортно. Вопросы дошкольного образования будут освещены в теме «Радостное детство» или игровые методы в образовании», а также в дискуссии «Новое качество дошкольного образования».

Будут подняты вопросы дополнительного образования в школах, многонациональности, а также создания образовательной среды для детей с особыми образовательными потребностями.

Российский и шведский скрипач, лектор-музыковед, искусствовед, педагог, культуролог, писатель-публицист, поэт Михаил Семенович Казиник проведет лекцию «Школа умерла, да здравствует школа», которая не оставит равнодушным профессионалов системы образования.

Еще одной отдельной темой форума станет профессиональное образование для передовых технологий, где в том числе будут рассмотрены профессиональное образование в школе, движение WorldSkills и другие вопросы, связанные с современным профессиональным образованием.

Достаточно традиционными и, в то же время, важными являются вопросы профессионального стандарта педагога, мотивации педагогов. Эти и другие вопросы будут затронуты в сессии «Учитель. Эволюция».

Одна из современных тем, касающихся образовательного процесса, будет затронута в рамках сессии «Медиа среда друг или враг образования?», где мы попробуем разобраться, как медиа среда в современном мире влияет на ребенка и на образовательный процесс.

В третий день Форума запланировано проведение специальной сессии «Образование в вузах», в рамках которой будут затронуты темы взаимодействия российской и европейской системы образования, какова миссия современного вуза, какой выпускник нужен крупному предприятию и другие не менее важные вопросы.

Также в последний день Форума EDU Russia запланирован выездной тур в ведущие общеобразовательные учреждения Казани, включая эксклюзивный мастер-класс Джея Литмана в Международной школе Казани, где можно будет наглядно увидеть, какой должна быть школа мирового уровня. Такой тур будет полезен и интересен представителям регионов, директорам школ, а также инвесторам, которые заинтересованы в развитии образовательных проектов.

Отдельным разделом форума станет блок HR, в рамках которого помимо выставочной экспозиции будут проводиться деловые мероприятия с участием известных спикеров и HR-тренеров для HR-директоров компаний и HR-агентств. Организатором данного блока выступает компания «Амплуа-Тренингс».

Журнал «Магариф» является информационным партнером форума.