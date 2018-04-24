Минэкокологии определило самую активную школу Татарстана

18 учебных заведений Казани, Зеленодольска и Лаишево в течение двух недель боролись за звание «Самая активная школа». Конкурс организован Министерством экологии и природных ресурсов РТ среди образовательных учреждений республики.

Сбор макулатуры, батареек, проведение экологических мастер – классов – все это предстояло пройти конкурсантам в ходе отборочного первого этапа, сообщает пресс-служба ведомства. В финальном туре конкурса ребята побывали в роли рэперов, продемонстрировали и образ Шурале 21 века.

по итогам конкурсных испытаний, первое место завоевали учащиеся школы № 146. Второе место по итогам конкурса присвоили гимназии № 125, III место заняла школа № 161. Не осталось без внимания и традиционное интернет-голосование, в котором приняли участие более 3200 человек. «Самой активной школой» по итогам интернета стала школа №54. Всем участникам были вручены сертификаты, а победителей наградили фирменными статуэтками конкурса и дипломами.