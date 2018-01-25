Министерство приглашает молодых преподавателей к участию в необычном квесте

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана объявляет о проведении тематического квеста. Принять в нем участие могут студенты, аспиранты и молодые преподаватели вузов и ссузов. Квест состоится 1 февраля на сайте, вузэкоквест.рф.

Всероссийский экологический квест проходит в онлайн-платформе и состоит из ряда тематических заданий, которые участники выполняют в реальной жизни или в интернете. Задания сопровождаются интересными и полезными обучающими и методическими материалами. У каждого квеста – своя тема («Вода России», «Разделяй с нами 1», «Разделяй с нами 2», «Экопросвет»), но все они связаны с разными аспектами снижения экоследа и экономией природных ресурсов.

Пресс-служба Минэкологии РТ сообщает, что Команды, набравшие максимальное количество баллов, будут приглашены принять участие в ежегодной конференции Ассоциации «зеленых» вузов России, а также получат экопризы и дипломы. Победители получат шанс на участие в зарубежных стажировках и международных молодежных программах партнеров программы. Команды, успешно завершившие один из квестов, получают возможность войти в Ассоциацию «зеленых» вузов России.