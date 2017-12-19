Министр рассказал о том, каких новогодних сюрпризов ждать отличникам учебы

Владимир Леонов рассказал о мероприятиях, запланированных на период зимних каникул. Министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов раскрыл планы на празднование Нового года.

На Республиканскую елку отправятся 3000 детей со всего Татарстана. «На Республиканскую новогоднюю елку приглашены 2000 школьников из муниципальных образований Республики Татарстан и 1 000 школьников из г. Казани. Всего на праздничные мероприятия посетят 7000 детей. Это отличники учебы, лидеры общественной жизни, победители спортивных соревнований, дети-сироты – учащиеся 7-11 классов», – рассказал министр.

Известно, что Республиканская елка рассчитана на два часа и включает в себя централизованное праздничное представление, в котором задействованы около 1000 артистов, эстрадных певцов, спортсменов, известных творческих и спортивных коллективов республики.

Подарки иногородним зрителям будут розданы в общеобразовательных, для казанских школьников будет организована выдача подарков в фойе ЛДС «Татнефть-Арена» по завершению новогоднего представления, сообщает пресс-служба Минспорта. Для раздачи подарков и организации Республиканской новогодней елки будет привлечено более 100 волонтеров из детских и молодежных общественных организаций