Министр рассказал о том, каких новогодних сюрпризов ждать отличникам учебы

Декабрь 19, 2017 0

Владимир Леонов рассказал о мероприятиях, запланированных на период зимних каникул. Министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов раскрыл планы на празднование Нового года.

Фото: mdms.tatarstan.ru

Фото: mdms.tatarstan.ru

На Республиканскую елку отправятся 3000 детей со всего Татарстана. «На Республиканскую новогоднюю елку приглашены 2000 школьников из муниципальных образований Республики Татарстан и 1 000 школьников из г. Казани. Всего на праздничные мероприятия посетят 7000 детей. Это отличники учебы, лидеры общественной жизни, победители спортивных соревнований, дети-сироты – учащиеся 7-11 классов», – рассказал министр.

Известно, что Республиканская елка рассчитана на два часа и включает в себя централизованное праздничное представление, в котором задействованы около 1000 артистов, эстрадных певцов, спортсменов, известных творческих и спортивных коллективов республики.

Подарки иногородним зрителям будут розданы в общеобразовательных, для казанских школьников будет организована выдача подарков в фойе ЛДС «Татнефть-Арена» по завершению новогоднего представления, сообщает пресс-служба Минспорта.  Для раздачи подарков и организации Республиканской новогодней елки будет привлечено более 100 волонтеров из детских и молодежных общественных организаций

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