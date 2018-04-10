Минобрнауки РФ объявило тему всероссийского открытого урока

В Министерстве образования и науки РФ назначили тему всероссийского открытого урока, который в ближайшее время пройдет во всех школах страны.

12 апреля в 10:00 Минобрнауки России совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» проведет Всероссийский открытый урок «Космос далекий и близкий», сообщает пресс-служба ведомства.

Кто готовит космонавта в полёт? Чем он занимается на МКС? Как создать цифровую модель нашей планеты? Зачем придумали 3D-принтер, который печатает детали в невесомости?

Ответы на эти и другие интересные вопросы школьники услышат во время выступлений Сергея Рязанского, летчика-космонавта, героя России, ФГБУ «Научно-исследовательский институт Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», Андрея Емельянова, директора проектов АО «Российские космические системы», Владимира Гершензон, основателя компании «Сканэкс», Петра Чубика, профессора, доктора технических наук, ректора Национального исследовательского Томского политехнического университета.