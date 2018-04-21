Минтруд РТ напоминает о шестидневной рабочей неделе

В связи с многочисленными обращениями работников предприятий и организаций Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ сообщает о том, что татарстанцев ждет шестидневная рабочая неделя.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2017 года № 1250 «О переносе выходных дней в 2018 году» в 2018 году выходной день с воскресенья 7 января перенесен на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля.

Согласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Таким образом, в 2018 году при пятидневной рабочей неделе 29, 30 апреля, 1, 2 мая и 9 мая являются днями отдыха. Продолжительность рабочего дня 28 апреля и 8 мая сокращается на один час.