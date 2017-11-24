Многодетные семьи и дети-сироты Аксубаево заселились в новые квартиры

Состоялось торжественное заселение 24-квартирного дома №9а по улице Шоссейная в поселке Аксубаево. Многодетные семьи и дети-сироты получили ключи от новых квартир.

Руководитель Чистопольского межрегионального представительства Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан Айрат Ахметвалеев, глава Аксубаевского района РТ Камиль Гильманов, депутат Госсовета Татарстана Мухаметвалей Хуснутдинов, генеральный директор ООО «СК «Максад» Ильгизар Хамидулли поздравили новоселов с заселением. Об этом сообщает пресс-служба Государственного жилищного фонда при Президенте РТ.

С начала года фондом по различным программам сданы 146 домов на 6650 квартир. Новоселье справляют по всей республике многодетные, молодые семьи, молодые специалисты и дети-сироты. Только с начала года 205 детей — сирот выбрали квартиры и заключили договора найма с Госжилфондом.