Московский профессор К. Ушаков рассказал о проблеме качественного образовательного процесса

«Директора школ — такие занятые люди, которые не в состоянии сосредоточиться на одном объекте. Они не всегда знают, что на самом деле происходит в школе. Возникает ощущение, что школой управляет завуч» – такими словами К. Ушаков открыл семинар, для заместителей руководителей школ Республики Татарстан. Доктор педагогических наук, профессор Института образования НИУ ВШЭ (г. Москва), главный редактор журнала «Директор школы» сегодня с учителями, заместителями директоров школ говорил о профессиональном капитале. Каким должен быть урок, чтобы ученики получили максимум знаний? Что делает школу хорошей? Что влияет на эффективность образования? Эти вопросы, которые актуальны в стенах современной школы, были вынесены на обсуждение.

Нужно вкладывать в профессионализм работников образования, подчеркнул Ушаков. Но также напомнил, что в России и в Татарстане, в частности, очень много работают в этом направлении. Действительно, на обучение будущих учителей, повышение их квалификации направлено достаточно средств из бюджета республики. Как отмечает профессор, опираясь на результаты исследований, к сожалению, существенных результатов это не дает. Да, школы отправляют педагогические составы на обучающие семинары, курсы, но в большинстве своём эти усилия не оправдываются. Существенных изменений в обучении сегодняшних школьников нет.

С чем это связано? Что мешает новым знаниям учителей отразиться на обучении детей? К. Ушаков считает, что первая причина — это разброс квалификации учителей. В основном преподавательский коллектив любой школы состоит из учителей «не совсем высокой квалификации». Да, безусловно, есть те, кто имеет высшую квалификационную категорию. Но, как правило, таких в коллективе мало. Конечно, и слабых учителей никто не отменял. Такой преподавательский состав не способен вырастить, выучить успешных учеников. Согласно утверждению Ушакова, ученик плохого учителя уступает ученику хорошего в 53 % успешности. Квалификационный разброс ставит крест на равном доступе детей к качественному образованию. Получается, что успехи ребенка в школе зависят от удачи, от того, какой учитель ему «попадётся». По этой причине профессор сравнивает школу с русской рулеткой.

Вторая проблема — высокая профессиональная автономия учителя. Константин Михайлович отметил, что один человек мало чего добьется, нужен обмен опытом. Здесь речь не идет об открытых уроках, так преподаватель ничего нового не получает. «Мне кажется, что на открытом уроке дети, вообще, не нужны. Их на таких уроках чему-то учат? Тут только преподаватель демонстрирует себя комиссии», — выразился профессор.

Подводя к ответу на вопрос о том, что же влияет на качество образовательного процесса, К. Ушаков рассказал слушателям семинара о исследовании Д. Хэтти. Согласно ему, первое от чего зависит качество обучения школьников, — это ожидания учителя относительно будущей успешности ученика на уроках. Во вторых, качество образования напрямую связано с групповой коллективной эффективностью. Здесь необходимо вернуться к тому, о чем мы писали выше – к профессиональной автономии учителя. Иначе такое явление называют профессиональным одиночеством.