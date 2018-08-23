«Мы делаем все, чтобы сократить отток молодежи из Кукмора в Казань»

В этом году Августовское совещание работников образования Республики Татарстан пройдет в Кукморском районе. Узнав об этом, мы поехали на встречу с главой Кукморского муниципального района Сергеем Димитриевым. Первое, что нас удивило: молодой и энергичный руководитель района свободно разговаривает на татарском языке. Наверное, это естественно, когда бок о бок поколение за поколением проживают представители 29 национальностей, среди которых 78% составляют татары, 14% удмурты, 6% русские и 1,2% марийцы.

Второе изумление было связано с преобразованием Кукмора, который за последние несколько лет «оброс» новыми коттеджными поселками, детсадами на огромных территориях и в апреле 2017 года достойно получил статус города. «Не удивляйтесь, – сказали нам жители. – Когда несколько лет назад молодым семьям дали право приобрести землю по невысокой цене, то все ухватились за возможность возвести свой дом и растить в нем детей. Теперь даже из близлежащих прилегающих регионов, в том числе Кировской области, Удмуртии, переезжают жить к нам. Ведь что самое главное – это жилье и работа».

– Сергей Димитриевич, в Стратегии социально-экономического развития Кукморского района до 2030 года, принятой в конце 2016 года, значительный блок посвящен проблемам образования, демографии и работе с молодежью. Каковы первые результаты?

– Как это ни банально звучит, самое главное богатство муниципального района – это его население, для которого мы стараемся создать комфортные условия. Когда разрабатывали документ, была поставлена задача переломить ситуацию по снижению рождаемости, а также сократить отток молодого поколения из района в Казань, до которой чуть больше 150 км. На тот момент одной из самых острых проблем в районе была демографическая. Согласно Стратегии, основные проблемы планируется решить уже в первой пятилетке. С этой целью многое делается для повышения рождаемости, создаются дополнительные рабочие места, строятся дошкольные образовательные организации. К слову, последние четыре года все население района принимает участие в программе самообложения, и на эти средства за последние 3 года сооружено 83 игровых площадки для детей.

В 2017 году доля расходов в бюджете Кукморского муниципального района на систему образования составила 63%, а согласно утвержденному бюджету на 2018 год, она составляет 71% от всех расходов бюджета. Благодаря реализации федеральных и республиканских программ, из года в год благоустраивается территория района, строятся новые дороги, вводятся в эксплуатацию новые социальные объекты, создаются места отдыха, спортивные площадки. По разным государственным программам ведется интенсивное строи­тельство жилья и самое главное – осуществляется целенаправленная работа по повышению инвестиционной привлекательности района, который является не только одним из крупных сельскохозяйственных районов, но и промышленных центров республики.

– Развитие экономики невозможно без компетентных и высококвалифицированных кадров. Как в Вашем районе молодое поколение готовят к будущей профессии?

– Система образования тесно связана с успешно развивающимся промышленным производством и предпринимательской деятельностью, для которых готовятся кадры. Далеко за пределами страны известны изделия Кукморского завода металлопосуды торговой марки «КУКМАРА», кукморские валенки и шитая обувь из войлока, производимая на валяльно-войлочном комбинате, детские куртки и горнолыжные костюмы, произведенные на кукморской швейной фабрике. У нас разработана муниципальная программа «Будь патриотом своей малой Родины» по профессиональной ориентации и обеспечению адаптации к рынку труда учащихся и выпускников общеобразовательных учреждений Кукморского района для того, чтобы у обучающихся сформировать внутреннюю готовность к осознанному выбору профессиональной деятельности через создание эффективно действующей системы ранней профилизации и профессионального самоопределения обучающихся. Учащиеся получают практические знания по финансовой грамотности. В целях организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, учреждений профессионального образования, создания в районе эффективно действующей системы профессиональной ориентации заключены договоры между образовательными организациями и предприятиями.

Можем отметить положительный результат взаимодействия образовательных учреждений, индивидуальных предпринимателей и градообразующих предприятий, фермеров. Таких примеров очень много. Например, городские детские сады совместно с предприятиями города Кукмора реализуют проект «БалaSkills» по ранней профориентации дошкольников. Интересен опыт сотрудничества Псякской средней школы с КФХ «Бариевы» по пчеловодству. В рамках реализации «Программы профессиональной ориентации» в этой школе разработана «Дорожная карта». Знакомство с пчеловодством идет через решение интересных теоритических задач и организацию опытов, связанных с продукцией пчеловодства. Семья Бариевых регулярно помогает при проведении праздников, посвященных Дню матери, 8 Марта, угощая гостей своим восхитительным медом. Через такие простые формы работы происходит переход к практическим занятиям. Во время экскурсии на базу переработки сырья в деревне Люга дети своими глазами видят процесс производства вощины, чистки перги от воска. Готово к сотрудничеству со школами и руководство ассоциации фермерских хозяйств района.

– У вас на руках долгожданные результаты ЕГЭ и ОГЭ по итогам 2017/2018 учебного года. Насколько Вы ими довольны и на чем, по Вашему мнению, нужно сделать акцент в будущем учебном году?

– Результатами ОГЭ и ЕГЭ 2017-2018 учебного года, в целом, доволен. В этом году 9 класс окончил 531 обучающийся, из них государственную аттестацию в форме ОГЭ прошел 521 ученик, а в форме ГВЭ только 10 учеников. Нас радует, что результаты ОГЭ по всем предметам, кроме русского языка и географии, выше, чем республиканские. Понятно, что по этим двум предметам необходимо улучшить качество подготовки. Что интересно, а вот результаты ЕГЭ по русскому языку одни из лучших в республике – 77 баллов. Ещё нас радует то, что с каждым годом растет количество учащихся, которые в качестве дополнительного обязательного предмета выбирают родной язык. Так, в 2017-2018 учебном году родной язык сдавали 172 учащихся, средняя отметка выше республиканского показателя – 4,24.

Что касается выпускников 11 классов, надо отметить: главным критерием успешной сдачи ЕГЭ для района является тот факт, что вот уже 3 года подряд все выпускники 11 классов по окончании школы получают аттестат. Результаты ЕГЭ по таким предметам, как русский язык, химия, биология, история, обществознание и английский язык, выше, чем в республике. Выпускник Мотыгуллин Раиф из Мамаширской средней школы набрал 100 баллов по химии, 98 баллов по биологии. Также следует отметить, что еще 5 учащихся набрали 98 баллов по русскому языку, 1 ученик – 99 баллов по обществознанию и 1 – 98 баллов по химии. Это говорит о том, что у района есть потенциал подготовки педагогами детей по этим предметам на 100 баллов. А количество учащихся, набравших 80 и выше баллов при сдаче ЕГЭ в этом году, также увеличилось: если в прошлом году их было 127 (18,19%), то в этом учебном году 142 (22,48 %).

– Как в условиях глобализации сохранить национальные традиции и родной язык? Как обстоят дела с главным оспариваемым вопросом ушедшего учебного года – с преподаванием татарского языка?

–В районе на образовательные учреждения возложена ответственная миссия по сохранению национальных культур и традиций. В помощь школам разработана и успешно реализуется муниципальная программа «Этнопедагогика и современные технологии: за высокое качество образования и воспитания» на 2017-2020 годы. Программой предусмотрено продолжение деятельности национального и этнокультурного просвещения участников образовательного процесса с помощью современных педагогических технологий, способствующих гармоничному развитию личности ребенка в условиях сохранения национальных, этнокультурных традиций. В рамках её реализации созданы муниципальные Ресурсные центры на базе образовательных учреждений.

В районе функционирует 30 татарских, 9 русско-татарских, 4 русских, 3 удмуртских дошкольных образовательных учреждения, 10 татарских, 3 удмуртских, 2 русских дошкольных групп в составе общеобразовательных учреждений. На сегодня доступное, качественное образование обеспечивают 2 татарские гимназии, 15 школ с татарским, 4 школы с русско-татарским, 4 школы с русским языком обучения. А также действует 6 школ с удмуртским, 1 школа с марийским этнокультурным компонентом содержания образования. Во всех этих образовательных учреждениях обучаются дети-татары (79,5 %), учащиеся-удмурты (8,4%), дети русской национальности (4,3%), учащиеся-мари (0,8%), дети, рожденные в смешанном браке (4,7%), и дети других национальностей (2,3 %). Как видите, в этом вопросе мы ведем строгий учет и родителям предоставляем возможность в определении родного языка. Все общеобразовательные учреждения района работают на основе учебных планов с обязательным изучением родных языков. Каким бы сложным ни был прошедший учебный год, сокращений среди учителей родного языков не было. В школах района работает 91 учитель родного (татарского) языка и литературы. В 2017-2018 учебном году 85% родителей для изучения родного языка выбрали татарский язык и литературу. Родной русский язык и литературу для изучения выбрали 6 % родителей; 8,4 % детей изучают родной удмуртский язык и литературу, 0,8 % учеников изучают родной марийский язык и литературу.

– Как видим, Кукморский район отличается многонациональностью. У вас наивысшая доля удмуртского населения по республике. Какие условия созданы для марийских и удмуртских детей для изучения родных языков?

– Приоритетной задачей национальной политики района является обеспечение гарантий свободного развития всех народов и дальнейшее укрепление межнационального согласия, основой чего выступает сохранение и развитие родного языка и культуры.

Одним из наиболее важных направлений в деятельности является сохранение сети национальных образовательных учреждений. Извините, если повторюсь: сегодня в Кукморском районе функционируют 3 удмуртских дошкольных образовательных учреждения, 3 дошкольных удмуртских группы в школах, 6 школ с удмуртским этнокультурным компонентом, 1 школа с марийским этнокультурным компонентом содержания образования. В них созданы все условия для обучения, общения на родном языке, для удовлетворения духовных потребностей. Одной из главных задач национальных детских садов является воспитание детей на народных традициях своего народа. Важным моментом в образовательной работе стало целенаправленное возрождение культурных традиций, ремесел и старинных обычаев удмуртского и марийского народов, широкое знакомство с фольклором, народно-прикладным искусством.

Национальные удмуртские, марийские школы работают по вариантам учебного плана № 4 и №5, где на изучение родного языка выделено до 3-х часов в неделю. Образовательный процесс в начальных классах ведется на родном, а в старших классах на русском языке. Свой родной язык учащиеся продолжают изучать на уроках родного языка. Наряду с родным языком, изучаются история и культура родного народа – важнейшее условие обеспечения духовного развития личности каждого учащегося, расширения его кругозора, формирования у школьников культуры межнационального общения и роста национального самосознания. С целью сохранения традиций и обычаев своего народа в школах созданы и успешно работают детские фольклорно-танцевальные группы, ансамбли, объединения художественно-прикладного творчества. Удмуртские фольклорные ансамбли «Инвожо», «Чингыли», «Вуюись» и марийский ансамбль «Кнавел» известны не только в Татарстане, но и за пределами России. По инициативе региональной общественной организации «Национально-культурная автономия удмуртов Республики Татарстан» второй год проводится муниципальный конкурс «Мудорвай» («Росточек») среди детей-удмуртов сельских детских садов района и детских садов города Кукмор. В этом году в нём участвовали более 300 детей.

– В последнем рейтинге самых сильных школ в районах Татарстана, составленном Министерством образования и науки Татарстана, значатся две ваши школы – многопрофильный лицей им. А.М. Булатова и среднеобразовательная школа №3. Они стоят под третьим и седьмым номерами в первой десятке. Еще шесть учебных учреждений вошли в список ста самых сильных школ. Чем они выделяются?

– К вашим словам добавлю, что опыт реализации социально-образовательных проектов в Кукморском районе был представлен и высоко оценен участниками выездного заседания VII Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы, прошедшего в июле этого года в Казани и на образовательной базе нашего района. Наши школы отличаются тем, что каждая из них имеет свои традиции, ищет и находит свои особые пути развития, одним словом, имеет свое «лицо». Их всех можно считать сильными, поскольку обеспечены квалифицированными кадрами, современной материально-технической базой. Среди них есть образовательные учреждения, известные не только в республике, но и за ее пределами. Старейшему в республике многопрофильному лицею им. А.М. Булатова в 2019 году исполнится 150 лет, и все ведущие направления развития системы образования Кукморского района непосредственно связаны с ним. Лицей является базовой площадкой инновационного развития образовательных учреждений района и позиционируется как центр формирования профориентационных компетенций обучающихся. В данном направлении руководство сотрудничает с Казанским федеральным университетом, Казанским государственным медицинским университетом, Арским педагогическим колледжем, Кукморским аграрным колледжем. Коллектив лицея – победитель многочисленных грантовых конкурсов.

Недавно представительная делегация из Казахстана во главе с ученым Оскаром Айтматовым посетила другое образовательное учреждение – «Гимназию №1 им. Чингиза Торекуловича Айтматова». Гимназия гордо носит имя всемирно известного писателя, корни которого по материнской линии связаны с Кукморской землей. Это одно из известных учебных заведений республики, которое имеет 90-летнюю историю и позиционирует себя как Школа Диалога культур. Коллектив со всей ответственностью реализует среди своих питомцев идеи великого писателя о знании родного языка и других языков.

Не менее именита и Большесардекская гимназия, которая носит имя Героя Социалистического труда Камиля Фаязовича Шакирова. Это единственная гимназия в сельском поселении в нашей республике. Школа была основана поэтом и педагогом Сагитом, бережно сохранены обычаи, традиции национального образования, воспитания и имеют результативное продолжение. Среди выпускников гимназии много знаменитых личностей, таких как доктор филологических наук, профессор КФУ, лауреат премии Каюма Насыри Чулпан Харисова; чемпионка мира и СССР по лыжным гонкам Ания Галимуллина; пятикратный чемпион РСФСР по гиревому спорту Фаиль Губайдуллин; заслуженный врач РТ, главный врач Центра гигиены и эпидимиологии РТ, врач-остеопат Васил Зиатдинов.

Уже полвека гимназия является базовой площадкой подготовки национальных педагогических кадров для татарских школ нашей республики: ведется продолжительное сотрудничество с Казанским федеральным университетом. Наилучшее достижение коллектива – это получение в 2017 году гранта в размере 1 млн рублей «За лучшую практику обучения на государственных языках в общеобразовательных школах Республики Татарстан».

– Поскольку стоим в преддверии нового учебного года, хотелось бы услышать о педагогах, добившихся в районе особых успехов.

– В республиканском рейтинге по наличию квалификационной категории педагогических работников Кукморский район занимает лидирующее, четвертое место. Учителя района — многочисленные призеры и победители различных профессиональных конкурсов, грантов. Любые профессиональные мероприятия республиканского, всероссийского уровней, федеральные эксперименты не обходятся без участия наших педагогов. Они добиваются высоких результатов и в освоении обучающимися образовательных программ, подготовке победителей и призёров олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов различного уровня. Не хочу обидеть остальных, все же назову некоторых из них. Это Альбина Якупова, Фарида Гарифуллина, Люция Махмутова, Розалия Мансурова, Ильнар Хайруллин, Гульсина Файзрахманова, Равия Шайхутдинова, Гульшат Хисамиева, Эльвира Имамиева, Гузелия Хасанова, Миляуша Яппарова, Сания Шамсутдинова, Нурфия Шакртянова, Надежда Васильева, Людмила Андреева, Лейсан Фазлиева, Роза Исеева. Этот список можно продолжить.

Я уверен, что наши дети станут более успешными, конкурентоспособными, если обучим и воспитаем их на истории, традициях своего народа и знании родного языка. Говоря о формировании человека, хочется подчеркнуть, что даже при смене места жительства он не может отвергнуть языковой опыт, тем более – национальные традиции, приобретенные в детстве.