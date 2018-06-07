На республиканской проектной школе начнут формировать кадры будущего для развития Татарстана

19 апреля этого года стартовал проект «Кадры будущего для регионов», организаторами которого выступают Агенство стратегических Инициатив, главы 7 субъектов (В том числе Президент нашей республики), интернет портал «Одаренные дети». Об этом сегодня рассказала при встрече с журналистами заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Ринатовна Фазлеева.

– Целью данного проекта является сформировать лидерские команды из числа талантливых детей, молодежи и их наставников. Участие в проекте позволит активным молодым людям пройти трехдневное обучение в «Республиканской проектной школе», получить путевку в МДЦ «Артек», совместно с наставником разработать социально-значимый проект и защитить его на площадках форума «Наставник» в 2019 году.

Выделяют IV основные этапы стратегической инициативы:

I этап: 19 апреля-15 июня 2018г. Открытый набор детей в возрасте от 14 лет до 17 лет и тьюторов (от 18 до 25 лет) на портале «Одаренные дети».

II этап: июль-август 2018 года. Школьники пройдут трехдневное обучение, в рамках которого они получат базовые навыки проектной деятельности. Встречи детей и наставников пройдут в конце августа-начале сентября.

III этап: сентябрь 2018 года –февраль 2019 года.

Реализуют индивидуальных образовательных программ под руководством тьюторов.

IV этап: февраль-июль 2019 года

Презентация подготовленных проектов и инициатив участников на площадках всероссийского форума «Наставник», образовательного центра «Сириус», тематической смены в МДЦ «Артек».