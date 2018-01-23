На создание мест в яслях выделят 50 миллиардов рублей

Правительство России в ближайшие два года выделит 50 млрд рублей из федерального бюджета, чтобы обеспечить детей до трех лет местами в детских садах.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. По словам главы правительства, необходимо дать возможность тем родителям, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, отдать ребенка в ясли и вернуться на работу. Для этого нужно обеспечить места в дошкольных учреждениях.

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, текущая очередь для детей в возрасте до трех лет в детские сады по всей Российской Федерации составляет 272 тысячи человек.