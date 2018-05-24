На железнодорожном вокзале Казань-1 к ЧМ-2018 открылся новый зал ожидания

К чемпионату мира по футболу на железнодорожном вокзале Казань-1 открылся новый зал ожидания. Он может вместить 55 – 60 человек. Об этом журналистам во время пресс-тура сообщил начальник вокзала Тагир Якубов.

фото: http://www.tatar-inform.ru

«Здесь раньше было кафе, которое не было востребовано. Помещение полностью переделали. Сейчас у нас это один из самых красивых залов ожидания. Кубок конфедераций показал, что особенно в дни проведения матчей пассажиропоток бывает большой. Для того чтобы было более комфортно размещаться в наших вокзалах, мы запустили новый зал ожидания для обслуживания пассажиров всех категорий. Теперь он будет работать всегда», – приводит слова начальника вокзала ИА «Татар-информ».