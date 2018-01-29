Написав какие олимпиады, любой школьник Татарстана может стать студентом МГУ?

Самыми популярными олимпиадами по математике, у участников которых есть шанс поступить в престижный вуз России, считаются Всероссийская олимпиада для школьников, Олимпиада школьников «Ломоносов», Московская математическая олимпиада и «Покори Воробьевы горы».

Первый этап самой престижной российской олимпиады, проходящей среди учащихся школ состоялся 16-22 октября, муниципальный прошел в декабре 2017 года. Сейчас дети, которые показали лучшие результаты в масштабе родных городов, дожидаются старта регионального этапа. Он пройдет в феврале. Результаты данного этапа будут опубликованы на сайте olimpiada.ru. Призеры и победители заключительного этапа олимпиады будут зачислены на Механико-математический факультет МГУ без вступительных экзаменов.

Олимпиада для школьников «Ломоносов» проводится с 2003 года и ежегодно привлекает тысячи одаренных школьников по всей России. Учащиеся, педагоги и родители могут найти всю необходимую информацию на сайте olymp.msu.ru. Заочный этап олимпиады состоялся в ноябре-январе. Очный этап запланирован на 3 марта.

Одной из престижных олимпиад по математике является — Московская олимпиада. Сейчас ученики 9, 10, 11 классов готовятся к очному этапу олимпиады, который состоится 31 января и 1 февраля в Москве.

Олимпиада «Покори Воробьевы горы» имеет 13-летнюю историю. Как отмечают организаторы, ее основная цель — поиск и поддержка талантливой молодежи из самых отдаленных уголков страны. Сейчас победители заочного этапа готовятся продемонстрировать свои знания на очном этапе.

Отметим, что победители Олимпиады для школьников «Ломоносов», Московскаой олимпиады и «Олимпиады Воробьевы горы» зачисляются на Мехмат без экзаменов, а призеры могут получить 100 баллов за дополнительное вступительное испытание по математике.