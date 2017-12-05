Наталья Сабитова: Мы издадим словарь похожих слов в татарском и эрзянском языках

О своей многонациональной семье, пользе многоязычия и татарско-мордовском словаре рассказала председатель Национально-культурной автономии мордвы в Республике Татарстан. Об этом пишет ИА «Татар-информ»

Три года назад Наталья Сабитова переехала в Казань. В мае этого года ее избрали на пост председателя Национально-культурной автономии мордвы в Республике Татарстан. Она представляет народ эрзя — субэтнос мордвы и говорит на эрзянском, мокшанском, чувашском и татарском языках.

«Знакомство с татарским языком произошло, когда я училась в Чебоксарской академии, – мои одногруппники были татары. Мы вместе отмечали и Ураза-байрам, и Пасху», — вспоминает Наталья.

Супруг Натальи — татарин. Сейчас она с удовольствием изучает татарский язык, а ее муж — эрзянский. Их дочери 11 лет, она ходит в местную школу и тоже учит татарский язык.

«Разговариваю на татарском, когда нахожусь в кругу, где есть татары, на работе сотрудники разговаривают только на татарском языке, — говорит она. — Мой муж выучил мордовский язык, а я учу татарский. Дома стараемся говорить и на русском, и на эрзянском, и на татарском языке».

Семья Сабитовых ходит всей семьей на спектакли в театр им Г. Камала, признается Наталья, вспоминая о последнем просмотренном спектакле «Дон Жуан». В их домашней библиотеке — татарская художественная литература, энциклопедии и словари.

«Например, у нас есть несколько книг „Народы Поволжья“. Там есть и удмуртские сказки, и татарские, и эрзянские», — рассказывает Наталья.

В прошлом году Наталье присвоили звание мастер-шефа татарской кухни.

«Я работаю в сфере общепита. Рассказываю гостям, как делали тукмач, когда раньше девушку замуж выдавали и заставляли тонко резать лапшу, показываю, как делать эчпочмаки, губадию и другие блюда».

«Когда-то было княжество Темниковское, где вместе жили мордва и татары»

В мордовском языке есть много заимствований из тюркских языков. В эрзянском языке четверть слов имеют схожее с татарским языком произношение и написание, утверждает Наталья.

«Когда-то было княжество Темниковское, где вместе жили мордва и татары. Возможно, тогда пришли в наш язык и к нашему народу слова из татарского языка», — говорит собеседница.

Среди похожих она приводит слова бабай (дед), айгыр (жеребенок), этэч (петух), бакча (сад), сакал (борода), дошман (враг), давыл (шторм), йон (шерсть), ансак (ансамбль).

«У нас с мужем часто случаются споры, чье это слово — татарское или эрзянское. Мы собираемся в следующем году выпустить словарь, где будут слова, которые перекочевали из татарского языка в эрзянский и наоборот. Мы уже начали собирать такие слова», — поделилась собеседница ИА «Татар-информ».

В Татарстане проживает 19 156 мокшан и эрзян. Основная часть живет в Набережных Челнах, Лениногорском, Зеленодольском и Чистопольском районах. По словам Натальи, в Камско-Устьинском районе есть уникальная этнографическая группа.

«В Камском Устье есть мордва-каратаи. Это мордва, но они разговаривают на татарском языке, их осталось всего 156 человек. У них и национальная одежда, и праздники, как у мордвы, но разговаривают они на татарском языке», — отметила она.

«Язык — это наша кровь, это наше молоко, которое передается с мамой. Когда мы разговариваем на своем языке, мы становимся ближе друг к другу»

«Я считаю, если мы живем в нашей республике, мы должны знать наш родной язык, — уверена Наталья. — Язык — это самый главный корень. Если язык не будут изучать, то со временем он исчезнет. Общаясь с русскоязычными семьями, я стараюсь рассказать об этом, показать на примере нашей семьи, где несколько национальностей. Хочется, чтобы люди, которые живут в Республике Татарстан, знали язык. Чем больше мы вместе за какое-то дело, тем сильнее наша республика будет».

Наталья считает, что даже если ей придется вернуться в Республику Мордовия, знание татарского языка ей пригодится.

«Мы недавно были на съезде финно-угорских народов, – рассказывает она. — Мы представляли народы Республики Татарстан вместе с нашими братьями-удмуртами и марийцами. Наши языки схожи. Язык — это наша кровь, это наше молоко, которое передается с мамой. Это корни и традиции. Когда мы разговариваем на своем языке, мы становимся ближе друг к другу», — считает Наталья.