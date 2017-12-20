Назначен новый замминистра образования и науки РТ

В Минобрнауки республики вновь произошли кадровые изменения. С 15 декабря заместителем министра назначен Азат Шарапов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Азат Рафикович на протяжении четырех лет был заместителем Рафиса Бурганова, когда тот занимал должность министра по делам молодежи, спорту и туризму. Азат Шарапов окончил Казанский филиал Московского энергетического института, является доктором экономических наук. В послужном списке нового замминистра также работа в Казанском филиале МЭИ, Государственном комитете РТ по управлению госимуществом, Аппарате администрации г.Казани, Министерстве экономики и промышленности РТ. В 2014-2017 гг. Азат Рафиков был генеральным директором компании «Промобурование».

В Минобрнауки РТ Азат Шарапов будет курировать вопросы, связанные с экономикой и финансами.