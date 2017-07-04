Названы предварительные причины ДТП под Заинском

Стали известны подробности смертельного ДТП под Заинском. Предварительную версию случившегося сегодня озвучили на заседании правительственной Комиссии по безопасности дорожного движения в Кабинете министров Татарсана.

По данным заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергея Добрякова, скорость автобуса в момент аварии составляла 87 километров в час при разрешенной в 70 километров в час. Кроме того, сотрудники ГИБДД не исключают того, что водитель был уставшим. По словам очевидцев, в момент ДТП за рулем находился тот же самый водитель, который управлял автобусом, когда тот выезжал из Тольятти.

Все обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Кроме того, основной задачей, по словам Сергея Добрякова, в ближайшее время станет решение вопроса о том, чтобы полицейские получили контроль над заказными перевозками людей.

Как отметил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Асламбек Ахохов, пишет ИА «Татар-информ», будет подниматься вопрос о том, могут ли автобусы такие, как «Неоплан», попавший в ДТП под Заинском, использоваться для междугородних перевозок. Конструктивная особенность автобуса заключается в том, что бензобак расположен спереди справа, а в момент аварии, как правило, водитель инстинктивно отводит удар от себя, таким образом подставляя правую сторону транспортного средства под удар.