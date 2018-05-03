Новые школы в РТ будут проектироваться с учетом психолого-педагогических требований к архитектуре

Министерство строительства и ЖКХ РТ рассматривает перечень пожеланий по изменениям в типовой проект школы на 1224 человека, рассказал заместитель министра архитектуры, строительства и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев, сообщает ИА «Татар-информ». Проектировщики уже приступили к подготовке предложений по стоимости разработки дизайн-концепции школ с учетом психолого-педагогических требований к архитектуре и дизайну здания и помещений в учебном заведении, отметил замминистра строительства РТ.

25 апреля состоялся первый из серии круглых столов на тему «Психолого-педагогические требования к архитектуре и дизайну школьного здания», организованный ГУП «Татинвестгражданпроект» при поддержке Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

«Круглый стол обозначил острые вопросы. Необходим диалог между заказчиком, проектировщиком и генподрядчиками. Темы круглого стола взяты на карандаш: перечень пожеланий по типовому проекту на 1224 человека у ТИГП на рассмотрении, готовим предложение по стоимости разработки дизайн-концепции школ, планируем регулярной практику проведения совещаний-семинаров по вопросам проектирования образовательных учреждений», — отметил Владимир Кудряшев.

Необходимость подобных обсуждений и изменения типовых проектов школ объясняется повышением требований к современному образовательному процессу, которые влекут за собой специальные решения архитектуры пространства. Сегодня недостаточно построить крышу над головой, более того недостаточно построить школу с оригинальным дизайном. Проект с архитектурными и дизайнерскими решениями должен максимально работать на образовательный процесс и создание комфортной среды. Но для этого требуется корректировка технического задания и включенность государственных институтов, рассказал на круглом столе 25 апреля заместитель генерального директора, главный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект» Максим Быков.