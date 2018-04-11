Нужно ли в школах отменить контрольные и домашние задания?

Одна из школ на севере Швеции запретила домашние задания. Правда, это временная мера. только на один месяц. Ученики 7-9 классов не будут получать задание на дом и выполнять самостоятельные работы в течение апреля.
Как выяснилось причиной отмены домашних заданий контрольных срезов стала забота о здоровье учеников. Оказалось, что шведские школьники пребывали в состоянии стресса. Если подобная мера покажет положительный результат, то в школе готовы отказаться от контрольных и домашних заданий еще на два месяца после летних каникул.
Что касается российской системы образования, то в наших школах март и апрель — самые загруженные месяцы, на которые приходятся всероссийские проверочные работы, Всероссийские олимпиады школьников по ряду предметов и досрочный период ЕГЭ.
Готовы ли учителя Татарстана перенять опыт шведских коллег? Этим вопросом периодически задаются сами школьники, педагоги и родители. На него ответили преподаватели Казанского инновационного университета им. В. Тимирясова во время республиканского интернет-собрания, который прошел в конце прошлого года. Тогда заместитель декана факультета психологии развития и психофизиологии вуза, кандидат психологических наук Надежда Ванюхина рассказала о том, как родители могут приучить ребенка делать домашнее задание с удовольствием и не прибегать к помощи мам и пап.