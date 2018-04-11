Нужно ли в школах отменить контрольные и домашние задания?

Одна из школ на севере Швеции запретила домашние задания. Правда, это временная мера. только на один месяц. Ученики 7-9 классов не будут получать задание на дом и выполнять самостоятельные работы в течение апреля.

Как выяснилось причиной отмены домашних заданий контрольных срезов стала забота о здоровье учеников. Оказалось, что шведские школьники пребывали в состоянии стресса. Если подобная мера покажет положительный результат, то в школе готовы отказаться от контрольных и домашних заданий еще на два месяца после летних каникул.

Что касается российской системы образования, то в наших школах март и апрель — самые загруженные месяцы, на которые приходятся всероссийские проверочные работы, Всероссийские олимпиады школьников по ряду предметов и досрочный период ЕГЭ.