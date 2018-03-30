Около 200 детей со всего Поволжья поедут на Робосабантуй-2018

31 марта в Казани на территории технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» состоится второй Детский Поволжский фестиваль робототехники «Робосабантуй-2018».

Общеобразовательная организация «Бала-Сити» и организация дополнительного образования «Лаборатория робототехники и промышленного дизайна RobotLand» второй год подряд проводят «Робосабантуй» совместно с партнерами: технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и Высшей школой информационных технологий и информационных систем КФУ (ИТИС). Первый фестиваль «Робосабантуй» в 2017 году прошел успешно и принял более 200 детей со всего Поволжья, сообщает пресс-служба Минобрнаукт РТ.

В этом году мероприятие обещает быть столь же масштабным: планируется большое количество соревновательных категорий и участников. Участие для детей бесплатное. Фестиваль ориентирован на детей от 5 до 12 лет, увлекающихся робототехническим творчеством, из Республики Татарстан (Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Буинск и др.), городов Поволжья (Йошкар-Ола, Киров, Ижевск, Ульяновск, Самара и др.). Программа «Робосабантуй-2018» включает в себя:

1. Соревнования роботов в пяти спортивных категориях.

2. Конкурс инженерных проектов, посвященных продовольственной безопасности и ресурсоэффективному земледелию.

3. Конкурс «LEGO-конструирование» для самых юных участников.