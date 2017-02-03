Ольга Васильева поддержала передачу КФУ Альметьевского нефтяного института

Министр образования и науки России Ольга Васильева в ходе встречи с делегацией Татарстана поддержала передачу Казанскому (Приволжскому) федеральному университету Альметьевского государственного нефтяного института. Об этом сегодня рассказал ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров, сообщает пресс-служба вуза.

Во встрече с главой Минобрнауки РФ 31 января участвовали Президент Татарстана Рустам Минниханов, ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров и министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, отмечается в сообщении.

Министр была проинформирована о том, как развивается система образования в Татарстане.

Отдельно обсуждались вопросы развития Казанского университета и проблемные моменты, которые возникают в процессе реализации стратегии. О. Васильевой представили программу и ознакомили с развитием Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и университетской клиники «Казань». Она назвала опыт Казанского университета по развитию медицинского образования одной из лучших практик классических университетов, подведомственных Минобрнауки.

Отдельно шла речь о переподготовке педагогических кадров. Образовательная модель, принятая в этом направлении в КФУ, также получила одобрение и поддержку. Президент РТ Рустам Минниханов заявил о необходимости сосредоточить подготовку педагогических кадров в стенах Казанского университета. Удалось затронуть в ходе встречи и необходимость увеличения контрольных цифр приема по гуманитарным направлениям подготовки.

Ольга Васильева поддержала инициативу Президент Татарстана о передаче Казанскому федеральному университету Альметьевского государственного нефтяного института. Все вопросы, связанные с этим переходом, ранее уже обсуждались и прошли через процедуру голосования ученых советов КФУ и АГНИ, а также совета директоров АО «Татнефть». Была отмечена необходимость создания рабочей комиссии с участием представителей Правительства республики, Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки РТ и Казанского университета. Сегодня утром Ильшат Гафуров дал поручение организовать такую комиссию в стенах КФУ.

В завершение встречи представители делегации Татарстана пригласили Васильеву посетить республику и Казанский университет. Министр приняла приглашение.

Сегодня на планерке ректор Гафуров также проинформировал о поручении Президента Татарстана Министерству экономики РТ и Министерству земельных и имущественных отношений РТ отработать механизмы передачи Казанскому федеральному университету двух инжиниринговых центров: Татарстанского центра инжиниринга медицинской науки «Эйдос» и АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» (АО «РциХимТех»). Контрольный пакет акций передаваемых структур будет находиться в управлении КФУ. Эти центры будут рассматриваться университетом как площадки для трансфера технологий. По тем же принципам сейчас работают университетская клиника «Казань» и лицеи Казанского университета.

Сегодня же на утренней планерке ректор дал поручение по созданию Корпоративного университета КФУ. В его задачи войдет курирование вопросов переподготовки специалистов для университета и обучение новых сотрудников КФУ.

Обсуждались и вопросы внедрения образовательных программ в области предпринимательства. Подобная возможность будет реализована на площадке Института управления, экономики и финансов.

Среди поручений ректора стоит отметить и создание музея-кабинета Николая Ивановича Лобачевского. Напомним, 2017 год объявлен в КФУ годом Н. И. Лобачевского.

Сегодня ректор Казанского университета Ильшат Гафуров месте с проректором по вопросам экономического и стратегического развития Маратом Сафиуллиным и проректором по хозяйственной деятельности Ленаром Сафиуллиным вновь находится в Москве, где встречается с потенциальными инвесторами. Итогом встречи могут стать договоренности о финансовой поддержке инфраструктурных проектов КФУ.

По материалам ИА «Татар-информ».

Источник фотографии: http://kpfu.ru/