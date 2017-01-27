Активисты ​ОНФ предложили ввести в татарстанских школах уроки медиабезопасности

В Министерство образования и науки РТ направлена инициатива активистов отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в РТ. Они предложили дополнить школьные уроки «Основы безопасности жизнедеятельности» разделами, связанными с защитой от угроз в интернете.

Эта тема стала особенно актуальна вчера. Советник президента России Владимира Путина по интернету Герман Клименко выступил с предложением ограничить использование интернета в России, как в Китае. По его мнению, только подобный подход может обеспечить информационную безопасность нашей страны.