Активисты ​ОНФ предложили ввести в татарстанских школах уроки медиабезопасности

Январь 27, 2017 0

В Министерство образования и науки РТ направлена инициатива активистов отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в РТ. Они предложили дополнить школьные уроки «Основы безопасности жизнедеятельности» разделами, связанными с защитой от угроз в интернете.

 

Эта тема стала особенно актуальна вчера. Советник президента России Владимира Путина по интернету Герман Клименко выступил с предложением ограничить использование интернета в России, как в Китае. По его мнению, только подобный подход может обеспечить информационную безопасность нашей страны.

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