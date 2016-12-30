Определены самые активные пользователи сайта «Культурный дневник школьника»

В министерстве культуры подвели итоги 1-го этапа республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника».

Всего в конкурсе приняли участие 60 139 детей со всей республики. Победителями в номинации «Самый активный пользователь сайта «Культурный дневник школьника»» стали 48 школьников (по 12 человек – от первого, второго, третьего и четвертого классов): Казань (11 школьников), Бугульма и Бугульминский район (3 школьника), Буинский район (3 школьника), Альметьевск и Альметьевский район (4 школьника), Набережные Челны (5 школьников), Чистополь и Чистопольский район (4 школьника), Заинск и Заинский район (3 школьника), Ютазинский район (4 школьника), Балтасинский район (4 школьника), Кукморский район (2 школьника), Нижнекамск (1 школьник), Елабуга (1 школьник), Верхнеуслонский район (1 школьник), Пестречинский район (1 школьник), Тюлячинский район (1 школьник).

При подведении итогов жюри учитывало ведение культурных блогов (качество и количество), участие и победы в детских конкурсах, проводимых на портале www.культурныйдневник.рф.

Победители получили пригласительные на Республиканскую новогоднюю елку.

По материалам Министерства культуры РТ.