Определились призеры республиканской олимпиады по литературе

На днях также завершился региональный этап всероссийской и заключительный этап республиканской олимпиады школьников по литературе, в котором приняли участие 114 обучающихся из 33 районов Татарстана.

Победителями Республиканской олимпиады стали ученица 9 класса Гимназии №25 Нижнекамского района Дарья Хрущева, ученик 10 класса Средней школы №39 с углубленным изучением английского языка Вахитовского района г.Казани Антон Емекеев, ученица 11 класса лицея №131 Вахитовского района г.Казани Анна Изгарова.

В заключительном этапе республиканской олимпиады школьников по литературе приняли участие 15 учеников из 7 районов Республики Татарстан.

Победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по литературе стали: ученица Заинской средней общеобразовательной школы №2 Анастасия Горева, ученица Гимназии №19 г. Казани Элина Чинкина, ученица гимназии №7 имени Героя России А.В. Козина г.Казани Нурия Гайнутдинова.