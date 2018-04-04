Открылась регистрация на участие в «Тотальном диктанте» – 2018

Началась регистрация на площадки проведения «Тотального диктанта» – 2018. Знание русского языка проверят жители шести континентов. примут 3000 площадок по всему миру. Традиционно площадками акции становятся вузы, школы, библиотеки.

В этом году диктант будет посвящен учителям. Автор диктанта — писательница из Татарстана Гузель Яхина подготовила текст об одном дне из жизни учителя словесности. «Магариф» уже писал о том, что текст разделен на три части: «Утро», «День» и «Вечер». Каждая из частей будет зачитываться в день диктанта, 14 апреля, в разных часовых поясах: первая прозвучит в 8 утра по московскому времени на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, вторая – в 11 часов в Западной Сибири и на Урале, и третья – в 14 часов в европейской части России. Также предусмотрен дополнительный старт акции в 23 часа для городов Северной и Южной Америки.

Зарегистрироваться на участие в «Тотальном диктанте» можно на сайте totaldict.ru.