Педагоги школ, показывающих низкие результаты ЕГЭ и ОГЭ, соберутся на семинаре

Институт развития образования и Минобрнауки РТ проводят Межрегиональный семинар «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: опыт, проблемы, перспективы». К участию приглашаются директора и педагоги школ, начальники и специалисты отделов образования муниципалитетов, представители профильного министерства.

Согласно программе, опубликованной на сайте ИРО, в рамках семинара состоится круглый стол на тему «Модели повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». О поддержке школ, оказавшихся в непростой социальной ситуации, расскажет аналитик Центра социально-экономического развития Института образования НИУ «Высшая школа экономики» Надежда Бысик. Об управленческих и образовательных стратегиях школ, эффективно работающих в сложных социальных условиях расскажет Марина Пинская, ведущий научный сотрудник Центра социально-экономического развития школы НИУ «Высшая школа экономики». Также с докладами выступят специалисты специалисты Центра развития образования «Российская академия образования».

Успешным опытом поделятся директор школы № 117 Авиастроительного района Казани и директор Кичуйской школы Альметьевского района.

Семинар назначен на 20 ноября.