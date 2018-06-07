Перед введением обязательного ЕГЭ по иностранному языку педагоги пройдут профессиональную переподготовку

Июнь 7, 2018 0

7 июня Президент России В.В. Путин в 16-й раз провёл «Прямую линию», в ходе которой в онлайн-режиме ответил на вопросы граждан по социально-экономической и общественно-политической проблематике. Всего главе государства поступило 2 580 929 обращений, сообщает пресс-служба Президента России.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа 23 минуты. За данное время Президент ответил на 79 вопросов. Особенность нынешнего мероприятия заключалось в том, что к ответам на вопросы были привлечены губернаторы и руководители министерств.

Ученик 9 класса Л. Поздняков из г. Лобня Московской области адресовал В.В.Путину видеовопрос. Он поинтересовался, будут ли отменяться на ЕГЭ экзамены по выбору, если с 2020 и с 2022 года обязательными станут «История России» и иностранный язык.

— Каким образом нам можно подготовиться по шести экзаменам? – беспокоился ученик.

Президент России согласился с опасением школьника. «Ваша тревога понятна. Большое количество экзаменов может быть определенным препятствием для глубокого изучения предметов, которые для вас являются наиболее приоритетными».

фото: http://www.kremlin.ru/

фото: http://www.kremlin.ru/

В.В. Путин ответить на вопрос попросил Министра просвещения Российской Федерации О.Ю.Васильеву.

— Действительно сейчас идут экзамены, и в настоящее время 731 тысяча российских школьников сдают и пишут те самые ЕГЭ, о которых Леонид Сергеевич спрашивает. Хочу сказать и Леониду Сергеевичу, и всем остальным, кто нас слышит, что у нас два обязательных экзамена: это русский язык и математика, в то время как в середине 50-х годов российская школа сдавала 11, а потом, в последующие годы, 7 и 5 обязательных экзаменов, – сказала Ольга Юрьевна.

Министр уточнила, что в дополнение к обязательным русскому языку и математике (углублённый и базовый курс) выпускники сдают экзамены по выбору. «Как правило, один экзамен, третий предмет, который ученик выбирает, исходя из будущей своей специальности и вуза, куда он будет поступать».

О.Ю. Васильева также уточнила, что обязательный ЕГЭ по английскому языку предполагается ввести «в соответствии с экспертным и профессиональным мнением», причём обязательному введению ЕГЭ по этому предмету в 2022 году будет предшествовать его пилотная апробация в 19 регионах в 2020 году.

Министр подчеркнула, что обязательному введению ЕГЭ по иностранным языкам будут также предшествовать подготовка педагогов и обновление методики преподавания этого предмета. «На сегодняшний день иностранный язык, в этом году сдает всего 11,5 процента школьников, в то время как на сегодняшний день трудно себе представить, что можно использовать или можно вообще жить в мире без языка общения – английского языка. Соответственно, у нас английский сдают большая часть из этого процента, дальше идет немецкий, французский и в этом году китайский».

Министр подчеркнула, что потребуются новые методики, подготовка непосредственно школьников, а самое главное – это мотивация самих старшеклассников, самих школьников.

«Поэтому я считаю, мое глубочайшее убеждение, что в современном мире без иностранного языка – языка общения представить все важное и лучшее, что есть в нашей стране, невозможно… Мы со следующего года даже в системе СПО вводим новые требования к знанию английского языка. Потому что представить себе высококвалифицированного рабочего, который не прочтёт инструкцию, аннотацию к какому-то из станков, – это тоже на сегодняшний день просто полный абсурд», – резюмировала Ольга Юрьевна.

Ольга Васильева также обратила внимание, что вопрос об обязательном введении ЕГЭ по «Истории России» в настоящее время ещё обсуждается экспертным сообществом.

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