Перед введением обязательного ЕГЭ по иностранному языку педагоги пройдут профессиональную переподготовку

7 июня Президент России В.В. Путин в 16-й раз провёл «Прямую линию», в ходе которой в онлайн-режиме ответил на вопросы граждан по социально-экономической и общественно-политической проблематике. Всего главе государства поступило 2 580 929 обращений, сообщает пресс-служба Президента России.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа 23 минуты. За данное время Президент ответил на 79 вопросов. Особенность нынешнего мероприятия заключалось в том, что к ответам на вопросы были привлечены губернаторы и руководители министерств.

Ученик 9 класса Л. Поздняков из г. Лобня Московской области адресовал В.В.Путину видеовопрос. Он поинтересовался, будут ли отменяться на ЕГЭ экзамены по выбору, если с 2020 и с 2022 года обязательными станут «История России» и иностранный язык.

— Каким образом нам можно подготовиться по шести экзаменам? – беспокоился ученик.

Президент России согласился с опасением школьника. «Ваша тревога понятна. Большое количество экзаменов может быть определенным препятствием для глубокого изучения предметов, которые для вас являются наиболее приоритетными».

В.В. Путин ответить на вопрос попросил Министра просвещения Российской Федерации О.Ю.Васильеву.

— Действительно сейчас идут экзамены, и в настоящее время 731 тысяча российских школьников сдают и пишут те самые ЕГЭ, о которых Леонид Сергеевич спрашивает. Хочу сказать и Леониду Сергеевичу, и всем остальным, кто нас слышит, что у нас два обязательных экзамена: это русский язык и математика, в то время как в середине 50-х годов российская школа сдавала 11, а потом, в последующие годы, 7 и 5 обязательных экзаменов, – сказала Ольга Юрьевна.

Министр уточнила, что в дополнение к обязательным русскому языку и математике (углублённый и базовый курс) выпускники сдают экзамены по выбору. «Как правило, один экзамен, третий предмет, который ученик выбирает, исходя из будущей своей специальности и вуза, куда он будет поступать».

О.Ю. Васильева также уточнила, что обязательный ЕГЭ по английскому языку предполагается ввести «в соответствии с экспертным и профессиональным мнением», причём обязательному введению ЕГЭ по этому предмету в 2022 году будет предшествовать его пилотная апробация в 19 регионах в 2020 году.

Министр подчеркнула, что обязательному введению ЕГЭ по иностранным языкам будут также предшествовать подготовка педагогов и обновление методики преподавания этого предмета. «На сегодняшний день иностранный язык, в этом году сдает всего 11,5 процента школьников, в то время как на сегодняшний день трудно себе представить, что можно использовать или можно вообще жить в мире без языка общения – английского языка. Соответственно, у нас английский сдают большая часть из этого процента, дальше идет немецкий, французский и в этом году китайский».

Министр подчеркнула, что потребуются новые методики, подготовка непосредственно школьников, а самое главное – это мотивация самих старшеклассников, самих школьников.

«Поэтому я считаю, мое глубочайшее убеждение, что в современном мире без иностранного языка – языка общения представить все важное и лучшее, что есть в нашей стране, невозможно… Мы со следующего года даже в системе СПО вводим новые требования к знанию английского языка. Потому что представить себе высококвалифицированного рабочего, который не прочтёт инструкцию, аннотацию к какому-то из станков, – это тоже на сегодняшний день просто полный абсурд», – резюмировала Ольга Юрьевна.

Ольга Васильева также обратила внимание, что вопрос об обязательном введении ЕГЭ по «Истории России» в настоящее время ещё обсуждается экспертным сообществом.