Первому Президенту Татарстана – 80!

20 января этого года первый Президент Республики Татарстан, а ныне Государственный советник Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев отмечает свой 80-летний юбилей.

Впервые с Минтимером Шариповичем я познакомилась во время открытия здания Союза журналистов на ул. Тельмана в 2000 году. Тогда, будучи пресс-секретарем Премьер-министра Рустама Нургалиевича Минниханова, я в опережении осматривала комнаты нового здания. В тот момент, когда я выбежала из соседней комнаты, открыв дубовую дверь, практически лоб в лоб столкнулась с улыбающимся Минтимером Шариповичем. «Теперь я знаю, откуда берутся красивые женщины!» – с юмором молниеносно возгласил он, и своими теплыми словами успокоил бегущих за ним телохранителей, не ожидавших такой ситуации…

За что мы любим нашего первого Президента? Мы – это учителя и журналисты, писатели и поэты, художники и артисты, одним словом, вся интеллигенция. Любим его за такую вот открытость, умение быть близким человеком каждому, за его добродушие и за его мудрость одновременно. А ещё мы его любим за то, что он является истинным сыном своего народа, заботившемся о его будущем.

С принятием Декларации о Государственном суверенитете в 1990 году татарский и русский языки были провозглашены государственными. Уже спустя полтора года – 19 февраля 1992 года был учрежден День родного языка. Минтимер Шарипович – тот человек, который поднял наш родной язык, как русский в России, до уровня государственного статуса! Минтимер Шаймиев в книге «Минтимер Шаймиев» из серии «Жизнь замечательных людей», презентованной накануне его юбилея, вот как пишет о своем отношении к языкам, переданным нашими предками как самое драгоценное сокровище: «В том, что касается родного языка, я более чем центрист, так как выступаю за одинаковое успешное развитие как татарского, так русского и остальных языков в республике».*

С этого времени начинается новый мощный виток становления системы образования в нашей республике. Впервые в 1991 году появилась Концепция развития национального образования в Татарстане, в рамках которой были разработаны методология и идеология возрождения образовательных учреждений.

Указом Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева от 30 сентября 1991 года учреждается Академия наук Республики Татарстан. Впоследствии его полноправным решением в ее структуре создается Институт татарской энциклопедии. В 1996 году рождается Институт истории им. Шигабутдина Марджани, сотрудники которого занимаются исследованиями в области истории татарского народа и Татарстана. В школах и лицеях начинают преподаваться такие учебные предметы и факультативные курсы, как «История Татарстана и татарского народа». Академический труд в виде семи томов «Истории татар» недавно был отмечен Государственной премией в области науки и техники.

Именно с этого периода многие национальные школы носят имена известных татарских просветителей, обязывающих их быть на страже сохранения родного языка, национальных традиций, культуры. С 1992 года в крупных городах республики на основании договора о сотрудничестве с Турецкой Республикой стали открываться и успешно заработали первые гуманитарные татаро-турецкие лицеи. Одаренные и талантливые дети из разных уголков республики и из-за ее пределов, из самых разных семей и разных национальностей смогли получить прогрессивное даже по сегодняшним меркам образование. Подобно тому, как Петр I «прорубил окно» в Европу, Минтимер Шаймиев открыл Европу для татарстанских детей. Многие, успешно закончив лицеи, уехали получать высшее образование сначала в Турцию, а затем и в Европу, впоследствии вернулись в Москву и Казань. Даже тогда, когда спустя несколько лет лицеи были преобразованы, этот образовательный фундамент сохранился. Многие ученики сегодня изучают фундаментальные предметы на английском языке, как во многих европейских школах. Наш юбиляр Минтимер Шарипович одобряет такой подход в изучении языков. «… Знание нескольких языков повышает мыслительные способности детей, что определяет успешность в будущем», – читаем мы в книге.*

Среди четырех крупных республиканских проектов, нацеленных на преобразование республики до европейского уровня, на протяжении нескольких лет была успешно реализована приоритетная программа «Образование». Впервые в России были запущены компьютерные технологии и локализованы операционные системы – основа осуществления прогрессивного будущего всей страны вместе с подросшими за это время кадрами креативного мышления.

Второй раз я открыла Минтимера Шариповича как политика и экономиста во время интервью к фильму об экономическом потенциале республики «Татарстан – символ новой России» на русском, татарском и английском языках. Во время этого общения я поняла, почему в России и за рубежом нашего «Бабая» с огромным уважением называют потрясающим политиком, патриархом российской политики.

Мы можем лишь догадываться о том, каких усилий и переговоров стоило урегулирование вопроса статуса Татарстана в федеративной модели страны. Неслучайно все говорили о «железном кулаке Шаймиева». Благодаря его взвешенной политике удалось сохранить и увеличить промышленный потенциал, развить нефтяную, топливную, энергетическую и оборонную промышленности.

Редакция журнала «Магариф» и его читатели – большая учительская и научная армия республики поздравляет самого мудрого политика нашей современности Минтимера Шариповича Шаймиева с большим юбилеем и желает ему счастливого долголетия!

Сноска. * Цыбульский И., Шайдуллина Н. Минтимер Шаймиев / Игорь Цыбульский, Нурсюя Шайдуллина. – М.: Молодая гвардия, 2016. – С. 388, 389 (ЖЗЛ: Биография продолжается…: сер. биогр.; вып. 34).

Фото С.Исхакова