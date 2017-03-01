Первый день Всероссийского конкурса «Директор школы – 2017»

Самый ответственный, инициативный, открытый к новому, полный безусловной любви к детям, отзовись! Сегодня, в первый день весны, начинается Всероссийский конкурс «Директор школы –2017». Он проводится с 2010 года. За семь лет существования конкурса в нем приняло участие более 3500 директоров школ из 83 регионов России. Тема конкурса этого года: «Российская школа: векторы успеха».

Испытания традиционно проходят в два этапа — заочно и очно. По окончании приема заявок стартуют этапы экспертизы присланных работ, а также этап дополнительных заданий в рамках заочного тура. Далее жюри по целому ряду критериев определит 30-ку финалистов — участников очного тура, которые в ноябре 2017 года в Москве будут бороться за звание лучшего директора школы года.

Для участия в конкурсе руководителю общеобразовательной организации необходимо с 1 марта по 15 апреля 2017 года загрузить материалы на сайте konkurs.direktor.ru в личный кабинет.

Тема эссе этого года — «Школа без отстающих: мои управленческие стратегии».

«В каждой школе есть кто-то сильнее и кто-то слабее. И нас очень интересует, как вы относитесь к этой проблеме и как вы выстраиваете свою стратегию. Не тактику — отдельные мероприятия по устранению этого, а стратегию вашей организации, если она у вас есть, по борьбе с этим неравенством, которое создается. Нас действительно интересует то, что вы делаете или то, что вы думаете по этому поводу. Мы с большим интересом будем ждать ваших работ» — обосновывая тему эссе, отметил сопредседатель оргкомитета конкурса, председатель жюри, главный редактор журнала «Директор школы», профессор Константин Михайлович Ушаков.

К. Ушаков в видеообращении к участникам конкурса напомнил о том, что есть группа детей, которым не так повезло с мотивацией, с доходом семьи, с особенностями семьи, которые вроде бы не очень хотят и не очень могут. Примерные выпускники школ уезжают из страны, что продиктовано тенденцией эмиграции лучших умов России за границу. А в родной стране остаются как раз те дети, которых не доучили. Именно они формируют ту среду, в которой на самом деле мы дальше и живем.

Напомним, 20 февраля К. Ушаков приезжал в Казань с двухдневным семинаром «Управленческая стодневка» для заместителей руководителей школ районов и городов Татарстана. Профессор говорил с учителями, заместителями директоров школ о профессиональном капитале. Каким должен быть урок, чтобы ученики получили максимум знаний? Что делает школу хорошей? Что влияет на эффективность образования? Эти актуальные в стенах современной школы вопросы были вынесены на обсуждение.

Источник фотографии: скриншот видеозаписи