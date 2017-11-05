Подготовлены новые программы преподавания госязыков, которые направлены в школы РТ

Затягивать с обсуждением вопроса о преподавании госязыков не стоит. Важно, чтобы учебный процесс после каникул начался с полным пониманием программ обучения. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента, пишет ИА «Татар-информ «.

Напомним, продолжение 33-го заседания Госсовета РТ пятого созыва, на котором депутаты обсудят языковой вопрос, состоится 8 ноября.

«По поручению Президента Татарстана Рустама Миниханова Кабинетом Министров республики и Министерством образования и науки Татарстана подготовлены новые стандарты и программы преподавания государственных и родных языков и направлены в общеобразовательные учреждения РТ», – сообщил Фарид Мухаметшин.

«У нас есть информация о том, что Правительство подготовило некоторые предложения. Согласительные процедуры с федеральным центром идут. Похоже, что компромиссы некоторые в этих вопросах достигнуты и находят понимание в Министерстве образования РФ, однако затягивать с обсуждением этого вопроса не вижу резона, тем более каникулы уже заканчиваются», – проинформировал коллег глава татарстанского парламента и выразил уверенность, что решение будет найдено.

«К нам поступает очень много обращений, даже дети начали писать: “Как быть, что делать, как мы будем изучать родные языки?”. Учительское сообщество очень озабочено, прокуратура не знает, как поступить, выполняя жесткие указания федеральной прокуратуры, в то же время понимая, что языки – это тонкая материя», – добавил он.

По его мнению, решение провести заседание парламента 8 ноября принято с тем, чтобы «услышать, какие решения найдены, как они соизмеряются с федеральными и нашими законами». Кроме того, следует снять социальную напряженность и в школах, и обществе в целом.

Расширять повестку дня продолжения 33-го заседания ГС РТ пятого созыва, как отметил Фарид Мухаметшин, не планируется.