Проводится конкурс творческих проектов «Моя семейная реликвия»

Региональный центр патриотического воспитания проводит конкурс творческих проектов «Моя семейная реликвия». Он приурочен к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие в нём могут и жители Татарстана в возрасте от 14 до 30 лет.

Для этого необходимо написать сочинение, создать презентацию или снять видео о своей семейной реликвии. Также можно рассказать о памятной вещи родственников или даже известных исторических личностей. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные проекты. Крайний срок подачи заявки — 4 апреля. Ознакомиться с правилами её заполнения и подачи, а также требованиями к оформлению работ можно на сайте www.relikvija.ru и в региональном центре патриотического воспитания. Cоорганизаторами проекта «Крепка семья – сильна Россия» в Татарстане являются: АНОО «Центр образования «Егоза» (контактное лицо: Анастасия Мосензова; тел.253-57-26; mosenzova2014@yandex.ru и mailto:egoza_kazan@mail,ru ) и Ассоциация школьных психологов РТ «Параллель» (контактное лицо: Башлай Эльвира Хамзеевна; bashlay68@mail.ru)

Итоги конкурса будут подведены в мае. Лучшие материалы о семейных реликвиях станут частью экспозиции в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве. Финалисты получат сертификат. Победители будут награждены дипломами, а руководители лучших проектов отмечены Почётными грамотами и Благодарственными письмами.

По материалам Министерства культуры РТ.