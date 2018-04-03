Поступило 320 жалоб на коррупцию в школах и детских садах Татарстана

В ряде образовательных учреждений Татарстана собирают деньги, отказывают в приеме и злоупотребляют должностными обязанностями. В 2017 году от родителей учащихся школ и дошкольников поступило 320 подобных жалоб. Об итогах антикоррупционного мониторинга журналистам рассказал заведующий сектором Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Основными темами, по которым обращались граждане являются проблема очередности в детские сады, злоупотребление должностным положением и сбор денежных средств. На последнее нарушение указали 115 человек. Наибольшее количество обращений на денежные сборы поступило из Высокогорского, Заинского, Камско-Устьинского, Лаишевского, Лениногорского, Менделеевского, Нижнекамского, Новошешминского, Спасского районов и Казани.

По данным отчета, размещенного на сайте Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане, на коррумпированность учителей и директоров школ указывают 9,5 % населения республики.