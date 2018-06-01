Поздравление Министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой с Международным днём защиты детей

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! В Международный день защиты детей общественное внимание сконцентрировано на вопросах обеспечения развития каждого ребёнка, создания необходимых условий для обучения, занятий спортом и творчеством, формирования систем дополнительного образования и оздоровления, защиты прав и профессиональной ориентации.

В 2018 году Указом Президента Российской Федерации дан старт Десятилетию детства в России. Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что создание условий для роста рождаемости, охрана материнства и детства, укрепление института семьи – приоритетные социальные задачи в России. Они имеют ключевое значение для настоящего и будущего страны.

Безусловно, создание условий для устойчивого семейного благополучия основывается на доступном образовании, обеспечении равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства, развитии системы защиты прав и интересов детства.

Уверена, государственная поддержка семьи, гарантированная Конституцией Российской Федерации, будет эффективной при условии деятельного участия не только органов государственной власти, но и всех граждан страны в общем процессе укрепления семейных ценностей и традиционных нравственных основ общества, принятия и продвижения идей здорового образа жизни. В конструктивном взаимодействии родителей и педагогов, искренней заинтересованности в полноценном воспитании подопечных – залог успеха становления детской личности и гармоничного вхождения ребёнка во взрослую жизнь. Хочу особо отметить значимость системы выявления и поддержки одарённых детей, волонтёрского движения помощи детям, а также формирования современной инфраструктуры детства.

Желаю всем счастья и благополучия. Пусть для каждого маленького человека, живущего в нашей стране, радость детства будет полной и яркой, а среда обитания комфортной и безопасной!

Министр О.Ю. Васильева

Источник: https://минобрнауки.рф