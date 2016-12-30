Поздравление заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра образования и науки Энгеля Фаттахова с Новым годом

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2017 годом!
Уходящий год был непростым – он принёс всем нам и радостные события, и серьёзные испытания. Однако мы с благодарностью провожаем его и с уверенностью смотрим в 2017-й. Каждый из нас возлагает на него большие надежды.
В образовательной системе Республики Татарстан трудятся высококвалифицированные педагоги, преданные своей профессии, обладающие прочными знаниями и большим опытом. Искренне благодарю Вас за ваш благородный труд, душевное тепло, которое вы дарите подрастающему поколению, за ваше служение идеалам добра и человечности.
Пусть предстоящий год для каждого из нас станет годом стабильности и спокойствия, позитивных преобразований и новых достижений! Пусть близкие люди радуют Вас только хорошими вестями, а успех сопутствует всем Вашим планам и начинаниям!
Пусть все доброе, что было в уходящем году останется с нами и приумножится!
Всем школьникам и студентам желаю отличных успехов и ярких новогодних каникул.
Счастья, здоровья и процветания Вам и Вашим близким!
С Новым годом!
Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан –
министр образования и науки Э.Н. Фаттахов