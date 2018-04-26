Праздник поэзии у памятника Габдулле Тукаю

На Театральной улице Казани сегодня, в день рождения великого поэта, собрались дети Габдуллы Тукая: представители татарской интеллигенции, студенты, учителя и школьники. Традиционными гостями праздника поэзии стали почитатели творчества Тукая из других республик и стран. Редакция журнала «Магариф» также побывала на долгожданной встрече татарского народа.

Праздник у величественного памятника поэту, расположенный около Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля начался задолго до официального времени. Здесь звучали песни народных коллективов, играла гармонь, танцевали люди в национальных костюмах. Ровно в полдень писатели, поэты, общественные и культурные деятели Татарстана Римма Ратникова, Разиль Валиев, Роберт Миннуллин, Радиф Гаташ, Газинур Морат, Ркаил Зайдулла, Равиль Файзуллин, Ренат Харис, Рифа Рахман, Данил Салихов возложили цветы к памятнику Тукаю.

Исполняющая обязанности министра культуры РТ Эльвира Камалова объявила гостям праздника лауреатов Государственной премии им. Г. Тукая. Напомним, несколькими часами ранее Президент республики вручил литературную премию писателю Камилю Каримову за книги «Карурманда кара песи» и «Игезэклэр йолдызлыгы», художнику Михаил Кузнецов за 33 картины «Белые холсты. Народы Поволжья» и творческой группе Таттелекома в составе Лутфуллы Шафигуллина и Рустама Закуанова за реализацию значимых проектов в сфере культуры.

— Кажется, совсем недавно мы окончили Шалинскую школу и посадили сосны. Деревья давно выросли, а я не заметил, как повзрослел сам. Вся жизнь прошла среди писателей. Я благодарен судьбе за это. Есть ли 5-6 человек, которые рады за меня? — обратился к собравшимся Камиль Каримов.

Второй лауреат госпремии — художник Михаил Кузнецов, признался в том, что является патриотом своей республики:

— Я люблю свой Татарстан, люблю Казань. Здесь я родился, живу и работаю. Здесь живут мои дети и внуки. В моем творчестве отражены традиции национальной культуры истории моего края, — сказал лауреат 2018 года.

Перед любителями поэзии выступили и лауреаты Государственной премии им. Габдуллы Тукая прошлых лет. Специально для участия в празднике ко Дню родного языка в Татарстан приехали поэты из Якутии, Палестины, Чувашии, Румынии и Башкортстана. Гости Казани прочли стихотворения в честь татарского поэта на родных языках.