Президент РФ В. В. Путин обсудил вопросы поддержки молодых ученых с Министром образования и науки О. Ю. Васильевой

Ольга Васильева рассказала Президенту о ситуации в научной сфере и о том, как в стране осуществляется поддержка молодых ученых. Об этом пишет пресс-служба Минобрнауки РФ.

«До 2014 года мы имели очень негативные цифры, когда молодые уходили из науки. Год 2014-й стал переломным – пришли молодые исследователи. И уже в 2015 году мы получили цифру – 379 тысяч научных работников, из них 8,5 тысячи – пришедшие вновь, – отметила О. Ю. Васильева в ходе доклада.

Благодаря поддержке правительства, внебюджетным и бюджетным средствам в прошлом 2016 году научные фонды имели наполнение 40 миллиардов. Поступило более 6 тысяч заявок в российский фонд фундаментальных исследований. 2,5 тысячи молодых учёных получили поддержку.

Министр рассказала о возможностях участия молодых специалистов в мегагрантах. Таким образом в России уже функционируют 160 лабораторий. К тому же, запланировано создание еще 40 лабораторий в 2017 году.

По словам О. Ю. Васильевой, важным процессом является привлечение к руководству лабораториями российских ученых, которые имели длительный опыт работы за рубежом.

«Фундаментальная наука продолжает развиваться, и процент молодых учёных увеличивается. На сегодняшний день это реально ощутимый результат, без всякого преувеличения», – заключила О. Васильева.

Фотография пресс-службы Президента РФ